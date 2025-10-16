انحلال هیأت مدیره باشگاه شهرداری نوشهر به دستور شهردار

به گزارش ایلنا، باشگاه شهرداری نوشهر که فصل جاری لیگ دسته اول فوتبال کشور را با هدایت کیانوش رحمتی آغاز کرده، طی هفته‌های اخیر نتوانسته نتایج مطلوبی کسب کند و علاوه بر عملکرد فنی، با چالش‌های مدیریتی و درون‌سازمانی نیز روبه‌رو بوده است.

چندی پیش محمدرضا خلعتبری، عضو پیشین کادر فنی این تیم، در گفت‌وگویی تأکید کرده بود که رحمتی و شاگردانش در شرایطی دشوار قرار دارند و عملاً «تنها» مانده‌اند؛ واژه‌ای که طی روزهای گذشته از زبان سایر اعضای تیم نیز شنیده شده است.

در همین راستا، عادل خزایی‌پول، شهردار نوشهر و مالک حقوقی باشگاه، با اشاره به اشتباهات متعدد، رفتارهای غیرحرفه‌ای و ایرادات ساختاری در روند آماده‌سازی تیم و جذب بازیکنان، دستور انحلال هیأت مدیره فعلی باشگاه را صادر کرد.

بر اساس اطلاعیه رسانه رسمی باشگاه، طی روزهای آینده ترکیب جدید هیأت مدیره با حضور مدیران ورزشی، چهره‌های فوتبالی و فعالان اقتصادی مورد اعتماد جامعه معرفی خواهد شد.

تا زمان معرفی اعضای جدید، عادل خزایی‌پول به‌عنوان مالک حقوقی باشگاه، سعید حیدری به‌عنوان قائم‌مقام، و محمدباقر خطیبی به‌عنوان ذیحساب فعالیت خواهند داشت.

گفتنی است تیم فوتبال شهرداری نوشهر که با کسر سه امتیاز از سوی کمیته انضباطی مواجه شده، هم‌اکنون با ۵ امتیاز در جایگاه پانزدهم جدول لیگ یک (جام آزادگان) قرار دارد.

