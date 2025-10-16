رسمی: تمدید قرارداد دقیقی با پیکان تا ۱۴۰۹

به گزارش ایلنا، نقی نائیجی مدیرعامل باشگاه پیکان ضمن ابراز رضایت از عملکرد سعید دقیقی به عنوان سرمربی تیم فوتبال بزرگسالان از تمدید قرارداد او تا پایان فصل 1408- 1409 خبر داد.

مدیرعامل باشگاه پیکان در این خصوص گفت: «امروز که تنها 6 هفته از رقابت‌های لیگ برتر می‌گذرد، بنده و سایر اعضای هیئت مدیره باشگاه پیکان بابت انتخاب سعید دقیقی به عنوان سرمربی تیم فوتبال در ابتدای فصل، کاملا حس رضایتمندی داریم. ایشان به عنوان یک مربی جوان و انرژیک به درستی ما را در مسیر رسیدن به اهداف بلندمدت باشگاه همراهی می‌کنند و سیاست‌های باشگاه پیکان را به اجرا در می‌آورند.»

نائیجی در ادامه بیان کرد: «به اعتقاد من، سعید دقیقی جزو سرمربیان موفق ایرانی است که با علم روز فوتبال پیش می‌رود؛ روحیه مبارزه طلبی، جسارت در میدان دادن به بازیکنان جوان و همچنین خصوصیت‌های اخلاقی و رفتاری او ستودنی است. این ویژگی‌ها کاملا با اهداف باشگاه ریشه‌دار پیکان تطابق دارد و به همین خاطر تصمیم به تمدید همکاری با دقیقی گرفتیم.»

مدیرعامل باشگاه پیکان در پایان صحبت‌های خود افزود: «قرارداد سعید دقیقی با باشگاه پیکان به مدت دو فصل امضا شده بود و طی توافقی که با ایشان داشتیم، این قرارداد سه فصل ورزشی دیگر تمدید شد. بنابراین تا پایان فصل 1408-1409 در خدمت ایشان خواهیم بود و انشاالله در این مسیر بتوانیم روزهای روشنی را برای خانواده بزرگ ایران‌خودرو رقم بزنیم.»

انتهای پیام/