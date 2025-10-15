خبر بزرگ و غیرمنتظره در مورد کریم انصاریفرد
کریم انصاریفرد به جای انتخاب تیم جدیدش، با حضور در مقر یوفا برای ورود به دنیای مدیریت فوتبال اقدام کرد.
به گزارش ایلنا، در حالیکه همه منتظر تصمیم جدید کریم انصاریفرد برای آینده فوتبال خود بودند و در مورد مقصد این بازیکن و احتمال بازگشتش به ایران گمانهزنی میکردند، ناگهان تصویری از او در مقر یوفا منتشر شد تا سوالات زیادی را نزد طرفداران فوتبال و دوستداران این مهاجم سابق تیم ملی ایران به وجود بیاورد، تصویری با کت و شلوار رسمی در کنار چهرههای فوتبالیست که خبر از یک تصمیم بزرگ میداد.
انصاریفرد که سال گذشته پیراهن آریس یونان را بر تن داشت، با این تصویر خبر داد که حالا وارد مسیر متفاوتی از زندگی حرفهای خود شده است. او به جمع شرکتکنندگان در دوره MIP یوفا پیوسته؛ پروژهای ویژه برای بازیکنان بینالمللی سابق که از سوی کنفدراسیون فوتبال اروپا طراحی شده تا مسیر ورودشان به دنیای مدیریت فوتبال هموار شود.
این برنامه که هر دو سال یک بار برگزار میشود، تنها ۳۲ شرکتکننده دارد و پذیرش در آن از میان صدها متقاضی صورت میگیرد. هدف اصلی MIP، تجهیز فوتبالیستهای سابق به مهارتهای مدیریتی، راهبری و ارتباطات حرفهای است تا بتوانند پس از دوران بازی، در سازمانهای فوتبالی نقشی اجرایی و تصمیمگیر ایفا کنند.
در این دوره، هشت جلسه آموزشی به مدت ۲۰ ماه در شهرهای مهم فوتبال اروپا و یک جلسه خارج از آن برگزار میشود:
نئون (سوئیس)، پاریس (فرانسه)، لیسبون (پرتغال)، مادرید (اسپانیا)، دورتموند (آلمان)، لندن (انگلیس)، میامی (آمریکا) و ریو دو ژانیرو (برزیل). در پایان نیز امتحان شفاهی و مراسم فارغالتحصیلی در مقر مرکزی یوفا در نئون برگزار خواهد شد.
در معرفی رسمی انصاریفرد در سایت یوفا، به دو عنوان آقای گلی او در لیگ برتر ایران و سابقه طولانیاش در تیمهای اروپایی از جمله اوساسونا، المپیاکوس و ناتینگهام فارست اشاره شده است؛ نکته جالب اینجاست که در متن معرفی، نام لیگ خلیج فارس ایران نیز ذکر شده است.
کریم انصاریفرد ۳۵ ساله در مجموع ده فصل در تیمهای خارجی بازی کرده و اکنون با حضور در این دوره، وارد مسیر تازهای برای فعالیت در سطوح مدیریتی فوتبال شده است. نکته جالب اینکه برای پذیرش این دورهها، باید دو فوتبالیست بسیار مشهور هر بازیکن را معرفی کند که این اتفاق برای کریم رخ داده است.
پروژه UEFA MIP تاکنون چهرههای سرشناسی چون سامی خدیرا، کاکا، و ایوان راکیتیچ را نیز در بین شرکتکنندگان خود داشته است. به این ترتیب، انصاریفرد در جمع ستارگانی قرار گرفته که قصد دارند تجربه سالها حضور در زمین فوتبال را به دانش مدیریتی در پشتصحنه تبدیل کنند.
به نظر میرسد کریم با این تصمیم آمادگی خود را برای پذیرش شغلهای مدیریتی فوتبال ایران نشان داده و مسیر آینده خود را برگزیده تا شاید در آینده نه چندان دور، او به جای مستطیل سبز در جایگاههای مدیریت به فوتبال ایران بازگردد.