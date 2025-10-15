به گزارش ایلنا، پرویز نورعلیپور عضو پیشین تیم ملی وزنه برداری در دسته ۱۰۵ کیلو و دارنده چند عنوان آسیایی و ملی هفته گذشته در سانحه دلخراش رانندگی به همراه دختر ۱۵ ساله اش جان به جان آفرین تسلیم کرد.

پس از این اتفاق ناگوار و تلخ، اعضای خانواده مرحوم نورعلیپور تصمیم گرفتند اعضای بدن وی و دخترش را به بیماران نیازمند اهدا کنند.

انتهای پیام/