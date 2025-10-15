خبرگزاری کار ایران
مرگ دلخراش ملی‌پوش سابق ایران یک اتفاق احساسی را رقم زد

عضو سابق تیم ملی وزنه برداری ایران که به همراه دخترش در سانحه دلخراش رانندگی جان باخته بود، باعث جان بخشیدن دوباره به چند بیمار شد.

به گزارش ایلنا، پرویز نورعلیپور عضو پیشین تیم ملی وزنه برداری در دسته ۱۰۵ کیلو و دارنده چند عنوان آسیایی و ملی هفته گذشته در سانحه دلخراش رانندگی به همراه دختر ۱۵ ساله اش جان به جان آفرین تسلیم کرد.

پس از این اتفاق ناگوار و تلخ، اعضای خانواده مرحوم نورعلیپور تصمیم گرفتند اعضای بدن وی و دخترش را به بیماران نیازمند اهدا کنند.

