اعلام اسامی محرومان هفته هفتم لیگ برتر

کد خبر : 1700375
اسامی محرومان هفته هفتم لیگ برتر باشگاه های کشور فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اعلام شد.

به گزارش ایلنا، اسامی محرومان به شرح زیر است:

سید مجتبی حسینی سرمربی ۲ اخطاره، مجید محافظت کار مربی ۲ اخطاره، امیرمحمد هوشمند کارت قرمز آلومینیوم اراک

خسرو حیدری مربی ۲ اخطاره استقلال

ابوالفضل کوهی ۴ اخطاره استقلال خوزستان

علیرضا قدیری مربی ۲ اخطاره خیبرخرم آباد

 محمدرضا حدادی فر مربی ۲ اخطاره ذوب آهن

صایب محبی کارت قرمز، محمد میلاد سورگی ۴ اخطاره، شمس آذر قزوین

رسول خطیبی سرمربی  دو اخطاره مس رفسنجان

