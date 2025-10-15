اعلام اسامی محرومان هفته هفتم لیگ برتر

به گزارش ایلنا، اسامی محرومان به شرح زیر است:

سید مجتبی حسینی سرمربی ۲ اخطاره، مجید محافظت کار مربی ۲ اخطاره، امیرمحمد هوشمند کارت قرمز آلومینیوم اراک

خسرو حیدری مربی ۲ اخطاره استقلال

ابوالفضل کوهی ۴ اخطاره استقلال خوزستان

علیرضا قدیری مربی ۲ اخطاره خیبرخرم آباد

محمدرضا حدادی فر مربی ۲ اخطاره ذوب آهن

صایب محبی کارت قرمز، محمد میلاد سورگی ۴ اخطاره، شمس آذر قزوین

رسول خطیبی سرمربی دو اخطاره مس رفسنجان

