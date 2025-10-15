اعلام اسامی محرومان هفته هفتم لیگ برتر
اسامی محرومان هفته هفتم لیگ برتر باشگاه های کشور فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اعلام شد.
به گزارش ایلنا، اسامی محرومان به شرح زیر است:
سید مجتبی حسینی سرمربی ۲ اخطاره، مجید محافظت کار مربی ۲ اخطاره، امیرمحمد هوشمند کارت قرمز آلومینیوم اراک
خسرو حیدری مربی ۲ اخطاره استقلال
ابوالفضل کوهی ۴ اخطاره استقلال خوزستان
علیرضا قدیری مربی ۲ اخطاره خیبرخرم آباد
محمدرضا حدادی فر مربی ۲ اخطاره ذوب آهن
صایب محبی کارت قرمز، محمد میلاد سورگی ۴ اخطاره، شمس آذر قزوین
رسول خطیبی سرمربی دو اخطاره مس رفسنجان