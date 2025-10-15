خبرگزاری کار ایران
مسابقات فوتسال کافا به سال ۲۰۲۶ موکول شد

مسابقات فوتسال کافا به سال ۲۰۲۶ موکول شد
رئیس کمیته و سازمان لیگ فوتسال، از به تعویق افتادن مسابقات فوتسال کافا خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون، احسان کامیانی، رئیس کمیته و سازمان لیگ فوتسال اعلام کرد : کنفدراسیون فوتبال آسیای مرکزی (CAFA) در یک نامه رسمی، تعویق مسابقات فوتسال کافا را به کشورهای عضو اطلاع داده است.

کامیانی در توضیح جزئیات این اتفاق گفت: در یک سال گذشته تلاش‌های زیادی برای فراهم کردن شرایط استاندارد میزبانی انجام دادیم. تیمی از فدراسیون فوتبال ایران به شهرهای مختلف سفر کرد و ظرفیت‌های میزبانی، کیفیت سالن‌ها، امکانات اقامتی و زیرساخت‌های لازم را بررسی کرد. در نهایت منطقه آزاد کیش به‌عنوان میزبان رسمی از سوی ایران معرفی شد و مورد تأیید کافا نیز قرار گرفت.

وی افزود: پس از تایید میزبانی، فدراسیون فوتبال و مسئولان محلی کیش اقدامات جدی برای آماده‌سازی زیرساخت‌ها انجام دادند و برخی امکانات نیز بازسازی یا به‌روزرسانی شد. اما امروز کافا به صورت رسمی اعلام کرد که این مسابقات به سال ۲۰۲۶ موکول می‌شود بدین ترتیب برنامه تقویمی اعلام شده از سوی سازمان لیگ در نیم‌سال دوم به قوت خود باقیست.

کامیانی در پایان دلیل احتمالی این تعویق را تقویم فشرده فوتسال آسیا در سال ۲۰۲۵ عنوان کرد و گفت: برگزاری مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا، بازی‌های کشورهای اسلامی و چند رویداد مهم دیگر باعث شد که کشورهای عضو نتوانند در سال ۲۰۲۵ در این رقابت‌ها شرکت کنند.

