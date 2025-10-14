خداحافظی اجباری برای ستاره ۳۸ ساله؛
رسمی: رباط صلیبی وحید امیری پاره شد
هافبک با تجربهی فولاد خوزستان در تمرینات دچار پارگی رباط صلیبی شد، اما پزشکان به او قول دادهاند که با متد درمانی جدید میتواند زود به میادین بازگردد.
به گزارش ایلنا، وحید امیری، ستاره ۳۸ سالهی فوتبال ایران، که فصل جاری را با حواشی زیاد و در نهایت جدایی از پرسپولیس آغاز و به فولاد خوزستان و تیم تحت هدایت یحیی گلمحمدی پیوسته بود، در جریان تمرینات تیم جدید خود دچار مصدومیت شد.
بر اساس پاسخ امآرآی، رباط صلیبی این بازیکن دچار پارگی شده و مصدومیت او جدی است؛ این اتفاق پس از برخورد با دروازهبان جوان تیم در اردوی فولاد در زمان فیفادی رخ داد.
با وجود جدی بودن آسیبدیدگی که اغلب به معنای از دست دادن کل فصل برای یک بازیکن است، اما وحید امیری با خبر امیدوارکنندهای مواجه شده است. طبق پیگیریهای این بازیکن، یکی از پزشکان به او این اطمینان را داده که با استفاده از دستگاههای پیشرفته و روشهای جراحی و درمانی نوین، شرایط بازگشت او به تمرینات در کمتر از سه ماه فراهم خواهد شد.
این امیدواری بزرگ در حالی برای امیری شکل گرفته که او قصد دارد با تکیه بر این وعدهی درمانی، هرچه سریعتر به میادین بازگردد و پایان کار خود در فولاد را تحت تأثیر این مصدومیت تلخ نبیند.