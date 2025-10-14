خبرگزاری کار ایران
پیام دروازه‌بان جدید به هواداران اهوازی

محسن فروزان به فولاد خوزستان بازگشت (عکس)

دروازه‌بان فصل گذشته‌ مس رفسنجان به عنوان بازیکن آزاد با فولاد خوزستان قرارداد امضا کرد و بار دیگر زیر نظر یحیی گل‌محمدی به میدان خواهد رفت.

به گزارش ایلنا، محسن فروزان، دروازه‌بان پیشین تیم فوتبال فولاد خوزستان، پس از جدایی از مس رفسنجان در اوایل فصل جاری لیگ برتر، به عنوان بازیکن آزاد بار دیگر به جمع اهوازی‌ها بازگشت. فروزان که سابقه‌  کار با جواد نکونام در فولاد را در کارنامه‌ی خود دارد، اکنون شاگرد یحیی گل‌محمدی خواهد شد.

با وجود اینکه باشگاه فولاد خوزستان هنوز خبر رسمی این انتقال را منتشر نکرده است، اما این دروازه‌بان با انتشار پستی در فضای مجازی، بازگشت خود را تأیید کرد.

فروزان با انتشار تصویری از شادی خود پس از پیروزی و ثبت کلین‌شیت مقابل نساجی مازندران در دوران حضور قبلی‌اش در ورزشگاه شهدای فولاد، به طور رسمی حضور خود در این تیم را اعلام کرد و زیر آن نوشت: «من برگشتم».

فولاد خوزستان در حالی محسن فروزان را جذب می‌کند که پیش از این حامد لک را به عنوان دروازه‌بان در اختیار داشت. این انتقال در شرایطی انجام شده که فولاد به دلیل مصدومیت اتکیر یوسوپوف در تمرینات، این دروازه‌بان را در اختیار نخواهد داشت.

