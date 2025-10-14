یزد میزبان تور ملی والیبال ساحلی زنان

به گزارش ایلنا به نقل از دپارتمان ارتباطات فدراسیون والیبال، کمیته ساحلی فدراسیون با توجه به موافقت باشگاه شهداب در نظر دارد تور ملی ساحلی زنان و مرحله دوم انتخابی تیم ملی زنان را نیمه دوم آبان ماه با جایزه یک میلیارد ریالی برای هشت تیم برتر در شهر یزد برگزار کند.

بر اساس آئین‌نامه مسابقات، تهیه کاپ و مدال برای توزیع جوایز، صدور ابلاغ کادر اجرایی و داوران مسابقات، تهیه البسه داوران و عوامل اجرایی اعزامی، تهیه احکام قهرمانی، پرداخت حق الزحمه داوران و عوامل اجرایی اعزامی با ابلاغ فدراسیون و نهیه بلیط عوامل و داوران از جمله تعهدات فدراسیون والیبال است.

همچنین باشگاه شهداب یزد متعهد به تهیه البسه متحدالشکل برای عوامل محلی (منشی، توپ جمع کن، تی کش و …)، تامین اسکان و تغذیه کادر اجرایی و داوران اعزامی و اصحاب رسانه، هماهنگی برای حضور کادر پزشکی و نیروی انتظامی در محل برگزاری مسابقات، تهیه آب معدنی به میزان مورد نیاز برای استفاده تیم­‌ها، هماهنگی جهت تعیین محل مناسب برای قرعه کشی مسابقات با امکانات سمعی و بصری، تامین و تجهیز تمامی ادوات و لوازم مورد نیاز میز VIS (پرینتر، کامپیوتر یا لپ تاب، اینترنت پرسرعت، سیستم صوتی قابل قبول)، تامین ادوات و لوازم مورد نیاز زمین بازی و داوران طبق لیست، پرداخت حق الزحمه عوامل محلی، پرداخت جایزه به تیم های اول تا هشتم جمعا به مبلغ یک میلیارد ریال، اسکان تیم‌ها و … شده است.

هزینه ثبت نام تیم‌ها در این رقابت‌ها ۴۰ میلیون ریال است.

