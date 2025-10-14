خبرگزاری کار ایران
اسامی داوران هفته هفتم لیگ برتر فوتبال اعلام شد
اسامی تیم‌های داوری دیدارهای هفته هفتم لیگ برتر فوتبال ایران از سوی کمیته داوران اعلام شد.

به گزارش ایلنا، کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسامی داوران قضاوت‌کننده در دیدارهای هفته هفتم لیگ برتر را مشخص کرد که بر اساس آن، کوپال ناظمی قضاوت دیدار حساس استقلال و مس رفسنجان را برعهده دارد و بیژن حیدری نیز بازی شمس‌آذر قزوین و فجر شیراز را سوت می‌زند.

برنامه کامل داوران به شرح زیر است:

جمعه 25 مهر

گل‌گهر سیرجان – چادرملو اردکان

داور: حسین امیدی

VAR: احمد محمدی – مسعود حقیقی

ناظر: سیداحمد صالحی

استقلال – مس رفسنجان

داور: کوپال ناظمی

VAR: میثم حیدری – محمدعلی پورمتقی

ناظر: رحیم رحیمی‌مقدم

استقلال خوزستان – سپاهان

داور: شهاب محمدی

VAR: امیرعرب براقی – ایمان کهیش

ناظر: قاسم واحدی

 

شنبه 26 مهر

پیکان – آلومینیوم

داور: غلامرضا ادیبی

VAR: سیدوحید کاظمی – مهرداد خسروی

ناظر: بابک داوری

ذوب‌آهن – فولاد خوزستان

داور: مصطفی بینش

VAR: حسن اکرمی – احسان اکبری

ناظر: حسین نجاتی

شمس‌آذر قزوین – فجر شیراز

داور: بیژن حیدری

VAR: سعاد وفاپیشه – حسین زمانی

ناظر: شاهین حاج بابایی

خیبر خرم‌آباد – پرسپولیس

داور: پیام حیدری

VAR: وحید زمانی – علیرضا ایلدرم

ناظر: رسول فروغی

