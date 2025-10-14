عذرخواهی جهانبخش از بازیکن روس پس از خطای جنجالی

خبرگزاری کار ایران
علیرضا جهانبخش، کاپیتان تیم ملی ایران، در گفت‌وگویی با یک رسانه روسی از ویکتور ملخین به دلیل خطای سخت در دیدار دوستانه ایران و روسیه عذرخواهی کرد.

به گزارش ایلنا، خطای جنجالی علیرضا جهانبخش در دقیقه ۸۳ بازی دوستانه ایران مقابل روسیه، که طی آن پای او با پشت سر ویکتور ملخین برخورد کرد، بازتاب گسترده‌ای داشت. تصاویر این صحنه، که نشان‌دهنده تماس شدید استوک‌های جهانبخش با سر بازیکن روس بود، واکنش‌های متفاوتی را از سوی کارشناسان و پیشکسوتان فوتبال روسیه برانگیخت. بسیاری از آن‌ها از تصمیم داور برای نشان ندادن کارت قرمز به کاپیتان ایران ابراز شگفتی کردند.

در ایران نیز این صحنه توجه زیادی را به خود جلب کرد و برخی آن را با برخورد معروف حسین کعبی و لوییس فیگو در دیدار ایران و پرتغال در جام جهانی ۲۰۰۶ مقایسه کردند.

امروز، چند روز پس از این اتفاق، جهانبخش در گفت‌وگویی با سایت اسپورت اکسپرس روسیه به این موضوع واکنش نشان داد و از ملخین عذرخواهی کرد. او با ابراز تأسف از مصدومیت ایجادشده برای بازیکن حریف گفت: «در آن لحظه، ملخین از نظر من خیلی دور به نظر می‌رسید و فکر نمی‌کردم او با این سرعت به توپ نزدیک شود. وقتی به هوا پریدم، صادقانه بگویم، او را ندیدم.»

کاپیتان تیم ملی ایران در ادامه افزود: «در جریان بازی، همان موقع از ملخین عذرخواهی کردم. این یک اتفاق ناگوار بود و من از مصدومیتی که برای او پیش آمده بسیار ناراحتم. امیدوارم هرچه زودتر بهبود یابد و به میادین بازگردد. بهترین آرزوها را برایش دارم.»

