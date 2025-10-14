خبرگزاری کار ایران
تمرین سبک ملی‌پوشان صبح بازی با تانزانیا
کد خبر : 1699916
بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران به انجام تمرین سبک و کششی پرداختند.

به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، صبح امروز ملی پوشان فوتبال ایران با حضور در سالن ورزشی هتل محل اقامت خود تمرین کششی و سبکی برگزار کردند.

پس از این تمرین، بازیکنان تیم ملی در جلسه فنی امیر قلعه‌نویی شرکت خواهد کرد تا آخرین مرحله آماده‌سازی تیم ملی پیش از دیدار برابر تانزانیا نیز صورت پذیرد.

تیم ملی فوتبال ایران امشب از ساعت ١٨:٣٠ به وقت تهران در ورزشگاه شباب الاهلی به مصاف تیم ملی تانزانیا می‌رود.

انتهای پیام/
