ریکانی:حق صنعت نفت آبادان لیگ یک نیست!

به گزارش ایلنا،در هفته هشتم لیگ آزادگان، تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در دیداری حساس و خارج از خانه موفق شد با نتیجه ۳ بر ۱ هوادار تهران را شکست دهد. در این مسابقه رضا رضایی، محمد امین معیبدنژاد و محسن سیفی گل‌های تیم آبادانی را به ثمر رساندند تا شاگردان سیروس پورموسوی به اولین برد خود در فصل دست پیدا کنند و روحیه‌ای دوباره بگیرند.

پس از این پیروزی، طالب ریکانی، کاپیتان صنعت نفت آبادان، پس از پایان این دیدار گفت:«تبریک می‌گویم به هواداران عزیزمان و دست مریزاد می‌گویم به مردمی که همیشه پشت تیم ایستادند و حمایت کردند. چند بار تلاش کردیم اما نتیجه نگرفتیم. خداروشکر امروز از دقیقه یک تا نود با تمام وجود جنگیدیم تا سه امتیاز را بگیریم. حق صنعت نفت خیلی بیشتر از این‌هاست. ما تیمی نیستیم که جایمان در لیگ یک باشد. پارسال اتفاقاتی افتاد که باعث شد شرمنده مردم خوب آبادان شویم. همان موقع هم گفتم دلم می‌خواست یک لبخند به مردمم هدیه کنم اما نشد.»

او ادامه داد:«امسال تمام وجودم را گذاشتم تا هواداران خوشحال شوند. این پیروزی، اولین و آخرین برد ما نخواهد بود و همه تلاشمان را برای ادامه این مسیر می‌کنیم. به بازیکنان هم در رختکن گفتم این فقط شروع کار است. ما در ۶ یا ۷ بازی امتیازات مهمی از دست دادیم و حالا باید آن را جبران کنیم؛ چه در آبادان و چه بیرون از آبادان باید با تمام توان بجنگیم تا سه امتیازها را بگیریم و کار به هفته‌های پایانی کشیده نشود.»

ریکانی در ادامه با تمجید از کادرفنی جدید صنعت نفت آبادان بیان کرد:«آقای پور موسوی نیازی به تعریف ندارد، همه او را می‌شناسند. مربی بسیار باتجربه و با دانشی است که همیشه با تمام وجود کار می‌کند و خدا هم کمکش می‌کند. همین یک هفته که آمده روی مسائل روحی و روانی خیلی خوب کار کرده است. این همان بازیکنان فصل گذشته هستند که جزو بهترین‌ها بودند و در پایان فصل پیشنهادهای زیادی داشتند، اما ماندند. حالا با حضور کادرفنی جدید روحیه گرفته‌اند و شرایط بهتر شده است.»

کاپیتان صنعت نفت در پایان از سرمربی پیشین این تیم نیز یاد کرد و گفت:«جا دارد از آقای مسعود شجاعی هم تشکر کنم. ایشان مربی با شخصیت و قابل احترامی هستندو زحمت کشیدند. شرایط آنطور که می‌خواست پیش نرفت و این هم بخشی از ذات فوتبال است؛ گاهی هر کاری هم بکنی، اگر خدا نخواهد اتفاقی نمی‌افتد. برای او آرزوی موفقیت دارم.»

صنعت نفت آبادان با این پیروزی روحیه‌ای دوباره گرفت و حالا امیدوار است با ادامه این روند و بازگشت به مسیر اصلی، دوباره در جمع مدعیان صعود قرار گیرد.

