شمسایی: با پیراهن تیم ملی فقط باید بهترین بود

به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، آخرین تمرین تیم ملی فوتسال ایران پیش از اعزام به روسیه، امروز دوشنبه ۲۱ مهر در مرکز ملی فوتسال برگزار شد.

در این تمرین، وحید شمسایی، سرمربی تیم ملی با اشاره به حساسیت و دقت کادر فنی در انتخاب آماده‌ترین بازیکنان برای دو تورنمنت پیش‌رو گفت: «گرچه از مسابقات دوستانه درس می‌گیریم، اما فراموش نکنیم وقتی لباس تیم ملی را بر تن داریم، موظفیم بهترین خودمان باشیم. به روسیه می‌رویم تا دو بازی خوب مقابل یکی از بهترین تیم‌های جهان انجام دهیم و از شما انتظار دارم با تعهد کامل برای ایران بجنگید.»

او گفت: «عملکرد شما، نقش‌آفرینی در ساختار تیم و کیفیتی که نشان می‌دهید تضمین‌کننده حضور شما در تورنمنت کشورهای اسلامی و‌ جام ملت‌ها خواهد بود.»

تمرین با تمرکز بر بازی در فضای کوچک، تحت فشار گذاشتن مداوم بازیکن صاحب توپ، استفاده از فضا و شبیه‌سازی سبک بازی تیم روسیه – به ویژه با تحلیل دیدارهای این تیم در تورنمنت تایلند – همراه بود. مرور کارهای تاکتیکی از جمله برنامه‌های اصلی این جلسه تمرینی بود که بارها از سوی کادر فنی تکرار شد.

در این تمرین، تمام ۱۴ بازیکن با آمادگی و سلامت کامل حضور داشتند.

تیم ملی فوتسال ایران ساعت ۱:۳۰ بامداد مرکز ملی فوتسال را به مقصد فرودگاه امام خمینی ترک خواهد کرد تا با پرواز صبح به سمت مسکو عزیمت کند. ایران دو دیدار دوستانه با روسیه را در شهر تولا برگزار خواهد کرد؛ این دیدارها روزهای پنجشنبه ۲۴ و شنبه ۲۶ مهرماه برگزار می‌شوند.

انتهای پیام/