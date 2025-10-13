ضربه سنگین به یوونتوس با مصدومیت ستاره برزیلی

به گزارش ایلنا، باشگاه یوونتوس در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که گلِیسون برمر، مدافع میانی برزیلی، بار دیگر دچار آسیب جدی از ناحیه زانوی چپ شده است. بررسی‌های پزشکی انجام‌شده در شهر لیون فرانسه نشان داد مینیسک داخلی زانوی او دچار پارگی است و نیاز به عمل جراحی دارد.

در بیانیه یوونتوس آمده است:«صبح امروز در شهر لیون، گلِیسون برمر پس از انجام معاینات تخصصی توسط دکتر سونری-کُتِت، با تشخیص پارگی مینیسک داخلی زانوی چپ روبه‌رو شد. در ساعات آینده، او تحت عمل جراحی آرتروسکوپی قرار خواهد گرفت.»

برمر در فصل گذشته بیشتر از نیمی از بازی‌ها را به دلیل پارگی رباط صلیبی قدامی (ACL) از دست داده بود. او این آسیب‌دیدگی را در جریان دیدار یوونتوس برابر لایپزیش در لیگ قهرمانان اروپا در اکتبر سال گذشته متحمل شد و تا پایان فصل قادر به بازی نبود.

بازگشت او به میادین در هفته نخست فصل جدید سری‌آ (۲۰۲۵-۲۰۲۶) نویدبخش بود؛ جایی که از ابتدا مقابل پارما به میدان رفت و نقش مهمی در پیروزی ۲ بر صفر یوونتوس ایفا کرد. با این حال، در دو دیدار اخیر پیش از فیفادی از ترکیب اصلی کنار گذاشته شد.

اکنون، با تأیید رسمی باشگاه، این مدافع ۲۸ ساله بار دیگر باید دوران نقاهتی دیگر را پشت سر بگذارد. روزنامه «گاتزتا دلو اسپورت» گزارش داده که برمر دست‌کم بیش از یک ماه از میادین دور خواهد بود و ممکن است پس از وقفه بازی‌های ملی در ماه نوامبر بتواند به تمرینات بازگردد.

این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که یوونتوس در خط دفاعی با کمبود مهره مواجه است و غیبت دوباره برمر می‌تواند تأثیر محسوسی بر استحکام دفاعی تیم بگذارد. بر اساس گزارش‌ها، دنیله روگانی گزینه اصلی برای پر کردن جای خالی او در ترکیب اصلی خواهد بود و انتظار می‌رود دقایق بیشتری در هفته‌های آینده به میدان برود.

انتهای پیام/