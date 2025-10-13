سرمربی مشهور عربستان و مهمترین بازی زندگی!

به گزارش ایلنا، هِروه رنار، سرمربی فرانسوی تیم ملی فوتبال عربستان، در آستانه دیدار حساس برابر عراق در مرحله پلی‌آف مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶، تأکید کرد که تمام تمرکز تیمش بر روی تحقق هدف صعود به جام جهانی متمرکز است و مسابقه سه‌شنبه در شهر جده را «گامی سرنوشت‌ساز» در مسیر این هدف دانست.

او در نشست خبری روز دوشنبه گفت: «ما تنها حدود ۲۴ ساعت با بازی فاصله داریم و هدف‌مان از ابتدا مشخص بوده است: صعود به جام جهانی. باید تمام تمرکزمان را بر این هدف بگذاریم. از لحظه‌ای که دوباره هدایت تیم ملی را پذیرفتم، اعتماد زیادی به بازیکنان داشتم و از حمایت کامل رئیس فدراسیون فوتبال برخوردار بودم. فوتبال مانند زندگی پر از چالش است، اما من عاشق چنین موقعیت‌هایی هستم و انگیزه‌ای قوی داریم تا گام مهمی به سوی رؤیای جهانی‌مان برداریم.»

رنار با اشاره به اهمیت نتیجه‌گیری در این مرحله گفت که تمامی تلاش‌ها و تمرین‌های تیم در صورت عدم‌کسب پیروزی، بی‌ثمر خواهد بود: «ما می‌دانیم که تمام آماده‌سازی‌های‌مان هیچ ارزشی نخواهد داشت اگر فردا پیروز نشویم. برای ما فقط این مسابقه اهمیت دارد. خوش‌شانس هستم که با بازیکنانی باتجربه مانند صالح الشهری، سالم الدوسری و حسان تمبکتی کار می‌کنم. با آن‌ها مرتب در ارتباط هستم و در روزهای اخیر با آرامش و تمرکز بالا تمرین کرده‌ایم. تنها هدف‌مان بردن بازی و صعود به جام جهانی است.»

او در بخش دیگری از صحبت‌هایش، این دیدار را مهم‌ترین بازی دوران مربیگری‌اش توصیف کرد و گفت: «برای من، این مسابقه از لحاظ شخصی و حرفه‌ای، مهم‌ترین بازی دوران مربیگری‌ام است. بعد از پایان مسابقه، دلیلش را توضیح خواهم داد. ما به خوبی از قدرت و کیفیت تیم ملی عراق آگاه هستیم و می‌دانیم که این مسابقه چقدر اهمیت دارد. سال ۲۰۱۸ در همین ورزشگاه توانستیم با پیروزی برابر ژاپن صعود کنیم و در سال ۲۰۲۲ نیز از همین‌جا و با غلبه بر استرالیا راهی جام جهانی شدیم. حالا می‌خواهیم تاریخ را تکرار کنیم و جشن صعود دیگری در جده رقم بزنیم.»

رنار با اطمینان از وضعیت تیمش در آستانه این دیدار گفت: «در اردو فضای آرام و اطمینان‌بخشی حاکم است. همه بازیکنان به لحاظ ذهنی و فنی آماده‌اند. مهم‌ترین چیز این است که با تمرکز بالا بازی کنیم و اجازه ندهیم فشار مسابقه روی ما تأثیر بگذارد. من از روحیه بازیکنانم مطمئنم و باور دارم که آن‌ها در میدان نشان خواهند داد چقدر به هدف‌شان ایمان دارند.»

در پایان، سرمربی فرانسوی به پرسش‌هایی درباره انتقادهای مطرح‌شده از عملکرد دفاعی عربستان پاسخ داد و با لحنی قاطع گفت: «هیچ دلیلی برای نگرانی وجود ندارد. ما تیمی منسجم داریم و از نظر دفاعی سازمان‌یافته هستیم. فردا با آمادگی کامل وارد میدان می‌شویم. برای ما این بازی نه تنها درباره فوتبال، بلکه درباره اراده و ایمان است. فقط می‌خواهیم یک چیز را ببینیم: حضور پرشور هواداران عربستانی در سکوها و جشن صعود به جام جهانی.»

انتهای پیام/