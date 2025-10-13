خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دعوت 14 بازیکن به اردوی نهایی تیم ملی فوتسال جوانان

دعوت 14 بازیکن به اردوی نهایی تیم ملی فوتسال جوانان
کد خبر : 1699315
لینک کوتاه کپی شد.

سرمربی تیم ملی فوتسال جوانان ایران چهارده بازیکن را برای اردوی نهایی متصل به بازی‌های آسیایی جوانان بحرین دعوت کرد.

به گزارش ایلنا، علی صانعی، سرمربی تیم ملی فوتسال جوانان ایران 14 بازیکن را برای اردوی نهایی این تیم جهت آماده‌سازی برای شرکت در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین دعوت کرد.

این اردو از چهارشنبه 23 مهر تا 29 مهرماه در هتل آکادمی برگزار می‌شود و اعضای تیم نیز در تاریخ 29 مهر راهی بحرین خواهند شد.

سعید فخرانی، ابوالفضل زمانی، امیرحسین عبدالرزاقی، محمدامین صفایی، محمدعرشیا عاطف، صدرا چوپانی، امیرحسین مستشارنژاد، علی احمدی، امیرحسین داهی‌پور، حسین رضا یوسفی، محمدعلی شکارچی، محمدجواد نوروزی، محمدحسین غریبی و محمدمتین کرمی 14 بازیکنی هستند که باید ساعت 18 چهارشنبه هفته جاری خود را به کادرفنی تیم ملی در مرکز ملی فوتبال معرفی کنند. 

تیم زیر 17 سال ایران در بازی‌های آسیایی بحرین در گروه B با تیم‌های تایلند، عربستان و قرقیزستان همگروه هستند.

شاگردان صانعی اولین مسابقه خود را دوم آبان ماه برابر قرقیزستان انجام می‌دهند. این دیدار ساعت 22:30 برگزار می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ