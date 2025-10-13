پاداش ۲۱۰ هزار دلاری برای هادی چوپان
هادی چوپان، قهرمان پرافتخار بدنسازی ایران، در رقابتهای مستر المپیا ۲۰۲۵ که در لاسوگاس برگزار شد، با وجود نمایش درخشان خود از رسیدن به قهرمانی بازماند و به مقام نایبقهرمانی دست یافت.
به گزارش ایلنا، مستر المپیا ۲۰۲۵، معتبرترین رویداد جهانی پرورش اندام، با حضور برترین ورزشکاران دنیا در لاسوگاس برگزار شد. این دوره علاوه بر رقابت فنی نزدیک ورزشکاران، به دلیل رشد چشمگیر جوایز نقدی و جذب گسترده حامیان مالی، به یکی از پرمخاطبترین دورههای تاریخ این مسابقات تبدیل شد.
در این رقابتها، درک لانسفورد با نمایشی بینقص موفق شد عنوان قهرمانی را از آن خود کند و جایزهای ۶۰۰ هزار دلاری به دست آورد؛ رقمی که رکورد جدیدی در تاریخ مستر المپیا به شمار میرود.
در سوی دیگر، هادی چوپان، نماینده شایسته ایران و قهرمان سال ۲۰۲۲، با بدنی آماده و فرم تحسینبرانگیز در جایگاه دوم ایستاد و ۲۱۰ هزار دلار پاداش نقدی دریافت کرد؛ معادل تقریبی ۲۴ میلیارد تومان. او همچنین از سوی هواداران با کسب عنوان قهرمان مردمی (People’s Champion)، بار دیگر محبوبیت خود را به رخ کشید.
چوپان پس از پایان رقابتها در پیامی احساسی در صفحه اینستاگرام خود نوشت:
«مادرم ایران، شرمندتم... خدا شاهد است قلب پسرت تکهتکه شد؛ از قضاوتها، تهمتها و درد غربت. من برای تو جنگیدم، اما توانم نرسید. حلالم کن مادر…»
این پیام، بازتاب گستردهای در میان هواداران و چهرههای ورزشی داشت و بسیاری او را «قهرمان واقعی» و «نماد تعصب ایرانی» نامیدند.
بیوگرافی کوتاه هادی چوپان:
-
نام: هادی چوپان
-
زاده: ۴ مهر ۱۳۶۶، سپیدان فارس
-
قد: ۱.۶۹ متر
-
وزن مسابقهای: حدود ۱۰۰ کیلوگرم
-
لقب: گرگ ایرانی / گرگ پارسی
-
شروع فعالیت حرفهای: از سال ۱۳۷۹
-
افتخارات شاخص: قهرمانی مستر المپیا ۲۰۲۲، نایبقهرمانی ۲۰۲۳ و ۲۰۲۵
چوپان که از نوجوانی کار خود را از کارگری ساختمانی آغاز کرده بود، اکنون به یکی از شناختهشدهترین چهرههای تاریخ بدنسازی جهان تبدیل شده است؛ نمادی از پشتکار، رنج و افتخار برای ورزش ایران.