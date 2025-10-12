پیروزی ایتالیا و اسپانیا در شب برد دشوار پرتغال

رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2026 در قاره اروپا با برگزاری 8 مسابقه دیگر ادامه یافت؛ جایی که تیم ملی اسپانیا از ساعت 22:15 شب گذشته (شنبه) در چارچوب بازی‌های گروه E میزبان گرجستان در ورزشگاه مانوئل مارتینس والرو بود و موفق شد میهمان خود را با نتیجه 2 بر صفر شکست دهد.

برای لاروخا در این بازی؛ یرمی پینو (24) و میکل اویارزابال (64) گلزنی کردند؛ ضمن اینکه فران تورس در دقیقه 29 یک پنالتی به سود تیمش را هدر داد.

اسپانیا با 9 امتیاز کامل از 3 بازی صدرنشین گروه است.

در دیدار همزمان و از گروه F؛ پرتغال در خانه و ورزشگاه ژوزه آلوالاد میزبان ایرلند بود و موفق شد میهمان خود را با نتیجه حداقلی و البته دراماتیک یک بر صفر شکست دهد.

تک گل این بازی را روبن نوس در دقیقه 1+90 به ثمر رساند؛ این در حالی است که پیشتر و در دقیقه 75 کریستیانو رونالدو یک پنالتی به سود تیمش را خراب کرد.

پرتغال با 3 پیروزی و 9 امتیاز کامل به صدر جدول این گروه تکیه زده است.

در دیگر بازی و از گروه I؛ تیم ملی ایتالیا در دیداری خارج از خانه مقابل استونی به میدان رفت و در پایان با ارائه یک بازی برتر به پیروزی 3 بر یک رسید.

مویزه کین (4)، متئو رتگی (38) و فرانچسکو پیواسپوزیتو (74) گلزنان آتزوری در این بازی بودند. در این مسابقه نیز یک پنالتی هدر رفت؛ جایی که متئو رتگی در دقیقه 30 نتوانست ضربه خود را تبدیل به گل کند.

ایتالیا با این برد 12 امتیاز از 5 بازی کسب کرد و با یک بازی کمتر از نروژ 18 امتیازی در رده دوم جدول ماند تا همچنان کارش برای صعود در گرو اما و اگر و چه بسا حضور در پلی‌آف باشد.

در سایر بازی‌های برگزار شده نتایج به شرح زیر رقم خوردند:

لتونی 2 - آندورا 2

مجارستان 2 - ارمنستان صفر

بلغارستا یک - ترکیه 6

صربستان صفر - آلبانی یک

رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2026 در قاره اروپا امشب (یکشنبه) نیز با برگزاری 8 دیدار پیگیری می‌شود.

انتهای پیام/