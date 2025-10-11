حضور اورونوف در تمرینات ازبکستان پیش از دیدار با اروگوئه

به گزارش ایلنا، تیم ملی ازبکستان در آستانه دیدار دوستانه با اروگوئه تمرینات نهایی خود را برگزار کرد و اوستون اورونوف، هافبک سرخ‌پوش پرسپولیس، در این تمرینات حضور یافت.

با توجه به مصدومیت اخیر اورونوف، در دیدار گذشته برابر کویت او تنها در دقایق پایانی به میدان رفت و به نظر می‌رسد کادر فنی همچنان قصد دارد با احتیاط از این ستاره استفاده کند.

فابیو کاناوارو، سرمربی مشهور تیم ملی ازبکستان، از وضعیت اورونوف مطلع است و این تدبیر می‌تواند به نفع پرسپولیس نیز باشد.

اورونوف با روحیه‌ای بالا و چهره‌ای خندان در تمرینات شرکت کرد و باید دید در بازی دوستانه پیش‌رو چه میزان فرصت بازی پیدا خواهد کرد، به ویژه در مسیر آماده‌سازی برای جام جهانی.

انتهای پیام/