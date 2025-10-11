خبرگزاری کار ایران
حضور اورونوف در تمرینات ازبکستان پیش از دیدار با اروگوئه

هافبک پرسپولیس، اوستون اورونوف، در تمرینات نهایی تیم ملی ازبکستان برای بازی دوستانه با اروگوئه حاضر شد، اما کادرفنی احتمالاً با احتیاط از او استفاده خواهد کرد.

به گزارش ایلنا،  تیم ملی ازبکستان در آستانه دیدار دوستانه با اروگوئه تمرینات نهایی خود را برگزار کرد و اوستون اورونوف، هافبک سرخ‌پوش پرسپولیس، در این تمرینات حضور یافت.

با توجه به مصدومیت اخیر اورونوف، در دیدار گذشته برابر کویت او تنها در دقایق پایانی به میدان رفت و به نظر می‌رسد کادر فنی همچنان قصد دارد با احتیاط از این ستاره استفاده کند.

فابیو کاناوارو، سرمربی مشهور تیم ملی ازبکستان، از وضعیت اورونوف مطلع است و این تدبیر می‌تواند به نفع پرسپولیس نیز باشد.

اورونوف با روحیه‌ای بالا و چهره‌ای خندان در تمرینات شرکت کرد و باید دید در بازی دوستانه پیش‌رو چه میزان فرصت بازی پیدا خواهد کرد، به ویژه در مسیر آماده‌سازی برای جام جهانی.

