پیام تبریک عراقچی به تیم ملی وزنهبرداری
وزیر امور خارجه ایران با انتشار پیامی، موفقیت تیم ملی وزنهبرداری در رقابتهای جهانی نروژ را تبریک گفت و این دستاورد را نمادی از اراده و شکوه ورزشکاران ایرانی دانست.
به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی در پیامی در این باره نوشت: تیم ملی ایران در مسابقات جهانی فورده نروژ با کسب ۶ مدال طلا، نقره و برنز، بار دیگر شکوه و قدرت ورزشکاران کشورمان را در عرصه جهانی به رخ کشید و افتخاری بزرگ برای ملت عزیز ایران رقم زد.
وی افزود: موفقیت چشمگیر پولادمردان وزنه برداری محصول پشتکار بیوقفه، و هماهنگی مثال زدنی زیر پرچم جمهوری اسلامی ایران است.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: این دستاورد ارزشمند را به همه اعضای تیم و علاقهمندان این رشته ورزشی تبریک عرض میکنم و آرزو دارم این مسیر افتخارآفرین با انگیزهای بیشتر ادامه یابد و الهامبخش سایر رشتههای ورزشی کشور باشد.