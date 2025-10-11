به گزارش ایلنا، تکواندو تهران این روزها بیش از هر زمان دیگری در مسیر پیشرفت قرار گرفته است. از صعود تیم‌های پایتخت به جایگاه نخست کشور در رده‌های پایه گرفته تا تربیت ده‌ها قهرمان ملی، همه و همه حاصل تلاش بی‌وقفه مربیان، داوران و مدیران این هیأت است؛ اما در پشت صحنه این موفقیت‌ها، گلایه‌هایی از بی‌توجهی نهادهای شهری به گوش می‌رسد.

اداره ورزش شهرداری تهران با وجود داشتن مصوبه رسمی و دستور مستقیم از شورای شهر و شهردار تهران، هنوز سهم مصوب خود از حمایت مالی از هیأت تکواندو را پرداخت نکرده است. این در حالی است که هیأت تهران بنا به درخواست شهرداری، در چند نوبت همکاری‌های ورزشی گسترده‌ای از جمله برگزاری مسابقات ویژه شهرداری را انجام داده است. با این وجود، طبق گفته مسئولان، «موافقت‌نامه رسمی نادیده گرفته شده و کمک وعده‌داده‌شده پرداخت نشده است».

اما در سوی دیگر، عملکرد هیأت تکواندوی تهران در سال‌های اخیر به‌قدری قابل توجه بوده که نمی‌توان از آن چشم پوشید. تهران که در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ رتبه‌های چهارم و ششم را در بخش‌های مختلف قهرمانی کشور کسب کرده بود، حالا در رده‌های نوجوانان، نونهالان و خردسالان به عنوان قهرمانی کشور دست یافته است؛ موفقیتی که نتیجه «برنامه‌ریزی سیستماتیک» و «توسعه پایدار زیرساخت‌های استعدادیابی» است.

در همین راستا، پایگاه قهرمانی هیأت تکواندو استان تهران با حضور بیش از ۳۰۰ قهرمان در حال فعالیت است و تمرین‌های اختصاصی و منظم برای این ورزشکاران به‌صورت کاملاً رایگان برگزار می‌شود. علاوه بر این، راه‌اندازی لیگ مناطق و توابع تهران نیز فرصت تازه‌ای برای رشد و دیده‌شدن استعدادهای شهرستان‌های اطراف پایتخت فراهم کرده است.

یکی از شاخص‌ترین دستاوردهای امسال هیأت، راهیابی ۱۸ تکواندوکار تهرانی به تیم‌های ملی است؛ رقمی که در سال‌های گذشته تنها یک یا دو نفر را شامل می‌شد. این اتفاق، تهران را به یکی از مهم‌ترین قطب‌های پرورش استعداد در تکواندو ایران تبدیل کرده است.

در کنار موفقیت‌های فنی، توجه به سلامت ورزشکاران نیز در دستور کار قرار گرفته است. هیأت تهران با راه‌اندازی مرکز پایش سلامت هوشمند و بهره‌گیری از فناوری هوش مصنوعی، شرایط جسمانی و آمادگی ورزشکاران را به‌صورت مستمر پایش می‌کند تا از بروز آسیب‌های احتمالی جلوگیری شود.

به گفته یکی از مسئولان هیأت، «در یک سال گذشته بیش از ۵۰ دوره آموزشی تخصصی و ۱۳ آزمون رسمی برگزار شده است تا مربیان، داوران و تکواندوکاران تهرانی همواره در مسیر رشد علمی و فنی قرار داشته باشند.»

در حالیکه عملکرد هیأت تکواندوی تهران تحسین‌برانگیز است و پایتخت را به جایگاه نخست کشور در رده‌های پایه رسانده، مسئولان این مجموعه امیدوارند شهرداری تهران نیز با عمل به تعهدات خود، سهمی در حمایت از این موفقیت ملی ایفا کند.

تکواندو در تهران امروز بیش از گذشته محبوب شده و با افزایش چشمگیر تعداد علاقمندان، ظرفیت آن برای افتخارآفرینی در سطح بین‌المللی نیز رو به گسترش است اما تداوم این روند، بیش از هر چیز به حمایت‌های واقعی و عمل‌گرایانه نهادهای مسئول وابسته است.

