خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نمایش درخشان میثم اسکندری در استیج مستر المپیا ۲۰۲۵

نمایش درخشان میثم اسکندری در استیج مستر المپیا ۲۰۲۵
کد خبر : 1698672
لینک کوتاه کپی شد.

میثم اسکندری، نماینده پرافتخار ایران در رشته کلاسیک فیزیک، لحظاتی پیش روی صحنه مستر المپیا ۲۰۲۵ رفت و نمایشی چشم‌نواز از آمادگی بدنی خود به نمایش گذاشت.

به گزارش ایلنا، میثم اسکندری، بدنساز شایسته کشورمان، در دسته کلاسیک فیزیک رقابت‌های مستر المپیا ۲۰۲۵ روی استیج رفت و یکی از بهترین اجرای خود را به نمایش گذاشت.

سالن محل برگزاری رقابت‌ها در لاس‌وگاس مملو از تماشاگران بود و جمع زیادی از ایرانیان حاضر در محل با در دست داشتن پرچم کشورمان، به تشویق پرشور اسکندری پرداختند.

عملکرد قدرتمند این ورزشکار ایرانی با واکنش مثبت تماشاگران و داوران همراه شد و امیدها برای کسب جایگاهی ارزشمند توسط او در بزرگ‌ترین رقابت بدنسازی جهان افزایش یافت.

نمایش درخشان میثم اسکندری در استیج مستر المپیا ۲۰۲۵

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ