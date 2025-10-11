نمایش درخشان میثم اسکندری در استیج مستر المپیا ۲۰۲۵
میثم اسکندری، نماینده پرافتخار ایران در رشته کلاسیک فیزیک، لحظاتی پیش روی صحنه مستر المپیا ۲۰۲۵ رفت و نمایشی چشمنواز از آمادگی بدنی خود به نمایش گذاشت.
به گزارش ایلنا، میثم اسکندری، بدنساز شایسته کشورمان، در دسته کلاسیک فیزیک رقابتهای مستر المپیا ۲۰۲۵ روی استیج رفت و یکی از بهترین اجرای خود را به نمایش گذاشت.
سالن محل برگزاری رقابتها در لاسوگاس مملو از تماشاگران بود و جمع زیادی از ایرانیان حاضر در محل با در دست داشتن پرچم کشورمان، به تشویق پرشور اسکندری پرداختند.
عملکرد قدرتمند این ورزشکار ایرانی با واکنش مثبت تماشاگران و داوران همراه شد و امیدها برای کسب جایگاهی ارزشمند توسط او در بزرگترین رقابت بدنسازی جهان افزایش یافت.