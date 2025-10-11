بازگشت استقلالیها به تمرینات پس از چند روز تعطیلی
تمرینات تیم فوتبال استقلال پس از چند روز تعطیلی در زمین شماره ۴ مجموعه آزادی از سر گرفته شد.
به گزارش ایلنا، تمرینات تیم فوتبال استقلال پس از چند روز تعطیلی و بازگشت ریکاردو ساپینتو از سفر، عصر امروز در زمین شماره ۴ مجموعه آزادی از سر گرفته شد. نکته قابل توجه اینکه در این تمرین ساپینتو زودتر از سایرین در تمرین حاضر شده و همراه با دستیارانش مراحل تمرین را طراحی کرده و به آنالیز حریف بعدی استقلال پرداخت. در این تمرین، روزبه چشمی کاپیتان آبیها به دلیل درگذشت یکی از بستگان نزدیک خود غایب بود و طبق اعلام باشگاه، از فردا در تمرینات تیم حضور پیدا خواهد کرد.
اما برخلاف اخبار منتشرشده مبنی بر مصدومیت صالح حردانی و دوری دو تا سه هفتهای او از میادین، این مدافع استقلال بدون مشکل در تمرین امروز حاضر شد و در تمامی آیتمهای فنی شرکت کرد. منابع نزدیک به باشگاه استقلال تأیید کردند که با این وضعیت حردانی به بازی هفته آینده برابر مس رفسنجان که جمعه در ورزشگاه آزادی برگزار میشود، خواهد رسید. این در حالی است که پزشک تیم پیشتر از غیبت حداقل سههفتهای این بازیکن خبر داده بود، اما بازگشت سریع او به تمرینات نشان میدهد مشکل خاصی وجود نداشته و مدافع راست استقلال در اختیار ساپینتو قرار خواهد داشت.