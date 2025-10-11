بازگشت مدافع استقلال پیش از دیدار حساس با مس رفسنجان
عارف غلامی، مدافع محبوب ساپینتو در دوران قبل، پس از چند هفته غیبت به دلیل مصدومیت، دوباره به تمرینات استقلال برگشته و آماده حضور در ترکیب تیم است.
به گزارش ایلنا، عارف غلامی، مدافع آبیها که در دوران حضور قبلی ریکاردو ساپینتو یکی از بازیکنان مورد علاقه او به شمار میرفت، پس از چند هفته دوری به دلیل مصدومیت بالاخره به تمرینات گروهی بازگشته است.
این بازیکن که غیبتش در ترکیب استقلال باعث نگرانی کادر فنی شده بود، حالا در شرایط آمادهسازی کامل قرار دارد و به نظر میرسد ساپینتو بتواند بار دیگر روی او در دیدار مقابل مس رفسنجان حساب ویژهای باز کند.
تصاویر منتشر شده از تمرین امروز نشان میدهد که غلامی با انرژی بالا و آمادگی جسمانی مناسب در کنار سایر بازیکنان حضور یافته و دوباره هماهنگی لازم با تیم را برقرار کرده است. حضور او میتواند به تقویت خط دفاعی تیم کمک کند و گزینهای قابل اعتماد برای سرمربی پرتغالی باشد.
بازگشت این بازیکن میتواند به تقویت خط دفاعی استقلال کمک کرده و گزینههای تاکتیکی ساپینتو را در دیدار حساس مقابل رفسنجان افزایش دهد.