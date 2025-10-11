خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازگشت مدافع استقلال پیش از دیدار حساس با مس رفسنجان

بازگشت مدافع استقلال پیش از دیدار حساس با مس رفسنجان
کد خبر : 1698665
لینک کوتاه کپی شد.

عارف غلامی، مدافع محبوب ساپینتو در دوران قبل، پس از چند هفته غیبت به دلیل مصدومیت، دوباره به تمرینات استقلال برگشته و آماده حضور در ترکیب تیم است.

به گزارش ایلنا، عارف غلامی، مدافع آبی‌ها که در دوران حضور قبلی ریکاردو ساپینتو یکی از بازیکنان مورد علاقه او به شمار می‌رفت، پس از چند هفته دوری به دلیل مصدومیت بالاخره به تمرینات گروهی بازگشته است.

این بازیکن که غیبتش در ترکیب استقلال باعث نگرانی کادر فنی شده بود، حالا در شرایط آماده‌سازی کامل قرار دارد و به نظر می‌رسد ساپینتو بتواند بار دیگر روی او در دیدار مقابل مس رفسنجان حساب ویژه‌ای باز کند.

تصاویر منتشر شده از تمرین امروز نشان می‌دهد که غلامی با انرژی بالا و آمادگی جسمانی مناسب در کنار سایر بازیکنان حضور یافته و دوباره هماهنگی لازم با تیم را برقرار کرده است. حضور او می‌تواند به تقویت خط دفاعی تیم کمک کند و گزینه‌ای قابل اعتماد برای سرمربی پرتغالی باشد.

بازگشت این بازیکن می‌تواند به تقویت خط دفاعی استقلال کمک کرده و گزینه‌های تاکتیکی ساپینتو را در دیدار حساس مقابل رفسنجان افزایش دهد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ