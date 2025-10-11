آقاسی آماده بازگشت به ترکیب استقلال

به گزارش ایلنا، عارف آقاسی که پس از اشتباه تأثیرگذارش در دیدار مقابل پیکان از ترکیب استقلال کنار گذاشته شده بود، حالا بار دیگر به جمع آبی‌پوشان برگشته است. در آن دیدار، اشتباه مدافع ملی‌پوش استقلال باعث شد کسری طاهری در موقعیت تک به تک دروازه استقلال را باز کند؛ گلی که عصبانیت کادر فنی و دلخوری ریکاردو ساپینتو را به‌همراه داشت.

بعد از آن مسابقه نام آقاسی حتی در لیست ۱۸ نفره هم دیده نمی‌شد و او سه دیدار پیاپی مقابل شمس آذر قزوین، المحرق بحرین و چادرملو اردکان را از دست داد. دستیاران ساپینتو در همان زمان تأکید داشتند که این مدافع «اعتماد سرمربی را از بین برده» و تصمیم به تنبیه او گرفته شد.

حتی پس از بازی پیکان، آقاسی در مصاحبه‌ای از هواداران خداحافظی کرد، اما پس از برگزاری جلسات با باشگاه، جدایی او منتفی شد و تصمیم گرفته شد فرصت دوباره‌ای به این بازیکن داده شود.

حالا با پایان تعطیلات فیفادی و بازگشت شاگردان ساپینتو به تمرینات، نکته قابل توجه حضور آقاسی در تمرین امروز بود؛ جایی که او در آغوش سرمربی پرتغالی قرار گرفت تا نشانه‌ای واضح از پایان دلخوری‌ها باشد.

با توجه به این شرایط، انتظار می‌رود مدافع باتجربه استقلال دوباره در برنامه‌های فنی سرمربی جای بگیرد و شانس حضور در ترکیب آبی‌پوشان در بازی پیش‌رو را داشته باشد.

