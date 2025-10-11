خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

از حاشیه تا آغوش سرمربی؛

آقاسی آماده بازگشت به ترکیب استقلال

آقاسی آماده بازگشت به ترکیب استقلال
کد خبر : 1698661
لینک کوتاه کپی شد.

پس از هفته‌ها غیبت و حاشیه‌های جنجالی، عارف آقاسی در تمرینات استقلال حاضر شد و با ریکاردو ساپینتو آشتی کرد.

به گزارش ایلنا، عارف آقاسی که پس از اشتباه تأثیرگذارش در دیدار مقابل پیکان از ترکیب استقلال کنار گذاشته شده بود، حالا بار دیگر به جمع آبی‌پوشان برگشته است. در آن دیدار، اشتباه مدافع ملی‌پوش استقلال باعث شد کسری طاهری در موقعیت تک به تک دروازه استقلال را باز کند؛ گلی که عصبانیت کادر فنی و دلخوری ریکاردو ساپینتو را به‌همراه داشت.

بعد از آن مسابقه نام آقاسی حتی در لیست ۱۸ نفره هم دیده نمی‌شد و او سه دیدار پیاپی مقابل شمس آذر قزوین، المحرق بحرین و چادرملو اردکان را از دست داد. دستیاران ساپینتو در همان زمان تأکید داشتند که این مدافع «اعتماد سرمربی را از بین برده» و تصمیم به تنبیه او گرفته شد.

حتی پس از بازی پیکان، آقاسی در مصاحبه‌ای از هواداران خداحافظی کرد، اما پس از برگزاری جلسات با باشگاه، جدایی او منتفی شد و تصمیم گرفته شد فرصت دوباره‌ای به این بازیکن داده شود.

حالا با پایان تعطیلات فیفادی و بازگشت شاگردان ساپینتو به تمرینات، نکته قابل توجه حضور آقاسی در تمرین امروز بود؛ جایی که او در آغوش سرمربی پرتغالی قرار گرفت تا نشانه‌ای واضح از پایان دلخوری‌ها باشد.

با توجه به این شرایط، انتظار می‌رود مدافع باتجربه استقلال دوباره در برنامه‌های فنی سرمربی جای بگیرد و شانس حضور در ترکیب آبی‌پوشان در بازی پیش‌رو را داشته باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ