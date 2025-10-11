انتقاد تند موستووی از وضعیت تیم ملی روسیه پس از پیروزی برابر ایران

به گزارش ایلنا، تیم ملی روسیه شب گذشته در ورزشگاه ولگوگراد با نتیجه ۲ بر یک مقابل ایران به پیروزی رسید. دیداری که با استقبال گسترده هواداران روس همراه بود، اما منتقدانی نیز داشت. یکی از منتقدان اصلی این مسابقه، الکساندر موستووی، بازیکن سابق تیم ملی روسیه و باشگاه بنفیکا، بود که در گفت‌وگویی صریح، عملکرد و برنامه‌ریزی تیم ملی کشورش را مورد انتقاد قرار داد.

موستووی گفت: از دیدن بازی‌های دوستانه خسته شده‌ام. دیگر هیچ هیجانی در آن‌ها وجود ندارد. سه سال است فقط دیدارهای دوستانه برگزار می‌کنیم، آن هم بیشتر برابر تیم‌هایی که از ما ضعیف‌ترند. دوست دارم تیمی را ببینم که زیر فشار واقعی قرار دارد؛ مسابقاتی که در آن باخت، حذف را به دنبال دارد.

او با اشاره به بازی برابر ایران افزود: در ۹۵ درصد این دیدارها ما میزبان هستیم. حتی مقابل ایران هم به مشکل خوردیم؛ اگر باتراگوف آن گل را نمی‌زد، بازی مساوی می‌شد. تیم ملی نیاز دارد در شرایط واقعی رقابت کند، نه در بازی‌هایی بدون استرس و اهمیت.

موستووی ادامه داد: اکنون فقط بازی می‌کنند و تمام. من با آرامش تماشا می‌کنم، چون دیگر معنای خاصی ندارد. تنها نکته مثبت این است که حریفان ما نسبت به گذشته کمی قوی‌تر شده‌اند.

گفتنی است تیم ملی روسیه پس از پیروزی برابر ایران، روز سه‌شنبه ۱۴ اکتبر در ورزشگاه «وی‌تی‌بی آرنا» مسکو به مصاف بولیوی خواهد رفت.

