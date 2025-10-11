مصدومیت شدید مهاجم تیم تیم امید مقابل ذوب آهن
مهاجم جوان نساجی و عضو تیم ملی امید، در دیدار تدارکاتی مقابل ذوبآهن با مصدومیتی جدی از ناحیه زانو روبهرو شد و احتمال پارگی رباط صلیبی او وجود دارد.
به گزارش ایلنا، در دیدار دوستانه تیم ملی امید برابر ذوبآهن که روز جمعه برگزار شد و با نتیجه یک بر یک به پایان رسید، اتفاقی تلخ برای مهاجم جوان تیم امید رقم خورد. امیررضا شیخیراد، مهاجم جوان نساجی و بازیکن سابق آکادمی پرسپولیس، در نیمه دوم مسابقه دچار مصدومیت شدید از ناحیه زانو شد و با درد زیاد زمین بازی را ترک کرد.
پزشکان حاضر در زمین بلافاصله اقدامات اولیه درمانی را انجام دادند و پس از ارزیابی اولیه، شیخیراد برای انجام MRI ارجاع داده شد تا وضعیت دقیق مصدومیت او مشخص شود.
هرچند هنوز فدراسیون فوتبال و کادر فنی تیم امید درباره این آسیبدیدگی اظهارنظری نکردهاند، اما بر اساس گزارشهای اولیه، احتمال پارگی رباط صلیبی در زانوی این بازیکن وجود دارد.