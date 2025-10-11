خبرگزاری کار ایران
تیم ملی روئینگ ایران راهی ویتنام شد

تیم ملی روئینگ ایران راهی ویتنام شد
ملی‌پوشان روئینگ مردان و زنان ایران برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا راهی ویتنام شدند.

به گزارش ایلنا، کاروان تیم ملی روئینگ ایران متشکل از ملی‌پوشان مرد و زن کشورمان امروز با بدرقه مهران تیشه‌گران، سرپرست فدراسیون، راهی ویتنام شد تا در رقابت‌های قهرمانی آسیا حضور پیدا کند.

این رقابت‌ها از ۲۱ مهرماه در ویتنام آغاز می‌شود و قایقرانان ایرانی از ۲۴ مهر وارد میدان خواهند شد.

ترکیب تیم ملی مردان:

امیرحسین محمودپور، امیررضا عبدالی، سیدمسعود محمدی و محمدحسین حقی

سرمربی: افشین فرزام – مدیرفنی: روژکو وسولود

ترکیب تیم ملی زنان:

مهسا جاور، زینب نوروزی، فاطمه مجلل و کیمیا زارعی

سرمربی: بهناز مرادخانی – مدیرفنی: آناستازیا

همچنین مرتضی سلیمی، سرپرست دبیری فدراسیون، به‌عنوان سرپرست تیم در این رقابت‌ها حضور خواهد داشت.

