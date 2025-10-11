به گزارش ایلنا، هنریک مخیتاریان، هافبک سابق منچستریونایتد، در کتاب تازه منتشرشده‌ خود با عنوان «زندگی من همیشه در مرکز» (My Life Always At The Centre) جزئیات تازه‌ای از دوران حضورش زیر نظر ژوزه مورینیو را فاش کرده است؛ دورانی پرتنش که به گفته او با درگیری لفظی شدید و درخواست جدایی از باشگاه پایان یافت.

مخیتاریان که در نخستین فصل حضورش در اولدترافورد ۱۱ گل به ثمر رسانده و در ۴۱ بازی زیر نظر مورینیو به میدان رفته بود، تصور می‌کرد آینده‌ای درخشان در پیش دارد؛ اما فصل دوم همه‌چیز تغییر کرد. او در کتابش نوشته است:«صبرم با مورینیو تمام شد. به او گفتم "دو ساله داری از من انتقاد می‌کنی، تو یه عوضی هستی!" او هم گفت دیگر نمی‌خواهد من را ببیند.»

هافبک اهل ایروان اضافه می‌کند که پس از آن گفت‌وگوی تند، مورینیو دیگر حتی در تمرینات هم با او صحبت نمی‌کرد، اما هر شب از طریق واتساپ برایش پیام می‌فرستاد:«در تمرین حرفی نمی‌زد، اما شب‌ها پیام می‌داد و می‌گفت: میخی، لطفاً برو. هر شب همین را تکرار می‌کرد. اوضاع غیرقابل تحمل شده بود. من هم هر بار همان جواب را می‌دادم: "اگر بخواهم بروم، باید تیم درستی پیدا کنم، وگرنه تا تابستان صبر می‌کنم."»

با باز شدن پنجره نقل‌وانتقالات زمستانی، فشارها بیشتر شد و مورینیو حتی مستقیماً از مخیتاریان خواست تا برای جذب الکسیس سانچز، باشگاه را ترک کند:«او گفت: میخی، لطفاً برو تا بتوانم الکسیس را بخرم. من هم پاسخ دادم: فقط برای برآورده شدن خواسته تو نمی‌روم. خواهش می‌کنم دیگر پیام نده و اگر حرفی داری با مینو رایولا صحبت کن.»

سرانجام در ژانویه ۲۰۱۸، کمتر از دو سال پس از پیوستن به یونایتد، مخیتاریان در معامله‌ای دوطرفه به آرسنال رفت و الکسیس سانچز در ازای او و مبلغی حدود ۳۰ میلیون یورو به منچستریونایتد پیوست. این انتقال اما برای هیچ‌یک از طرفین موفقیت‌آمیز نبود. هر دو بازیکن عملکردی پایین‌تر از انتظار داشتند و در نهایت به‌صورت قرضی از تیم‌های خود جدا شدند. به گزارش دیلی میل، مجموع هزینه دستمزدهای این دو بازیکن در آن مقطع بیش از ۵۰ میلیون یورو برآورد شده بود.

با این حال، فوتبال بار دیگر راه آشتی را میان مخیتاریان و مورینیو باز کرد. در فصل ۲۲-۲۰۲۱، آن دو در تیم رم زیر پرچم یک هدف مشترک دوباره کنار هم قرار گرفتند و با کسب عنوان قهرمانی لیگ کنفرانس اروپا، نشانه‌ای از آشتی میانشان به نمایش گذاشتند. مخیتاریان در آن فصل ۴۴ بازی برای رم انجام داد و بیش از سه‌هزار دقیقه در میادین حضور داشت.

