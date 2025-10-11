به گزارش ایلنا، در تعطیلات فیفادی جاری، ملی‌پوشان تیم فوتبال استقلال در ترکیب تیم‌های ملی خود به میدان رفته و عملکرد مثبتی داشتند.

رامین رضاییان در دیدار شب گذشته ایران برابر روسیه عملکرد درخشانی از خود نشان داد و در تنها گل ایران نقش مؤثری ایفا کرد.

در تیم ملی امید نیز سعید سحرخیزان و امیرمحمد رزاقی‌نیا حضور داشتند و در دیدار تدارکاتی مقابل ذوب‌آهن، یک نیمه برای تیم ملی امید به میدان رفتند.

دیدیه اندونگ در ترکیب تیم ملی گابن مقابل گامبیا ۹۰ دقیقه بازی کرد و در پیروزی تیمش نقش مهمی داشت. همچنین داکنز نازون در دیدار تیم ملی هائیتی برابر نیکاراگوئه درخشید و گل نخست تیمش را به ثمر رساند.

رستم آشورماتوف، مدافع تیم ملی ازبکستان، در دیدار مقابل کویت ۹۰ دقیقه در میدان حضور داشت و در پیروزی دو گله تیمش نقش آفرینی کرد.

گفتنی است تیم ملی آلبانی نیز امشب به مصاف صربستان خواهد رفت و احتمال حضور یاسر آسانی، بازیکن استقلال در این دیدار وجود دارد.

