عملکرد ملیپوشان استقلال در فیفادی
در تعطیلات فیفادی، ملیپوشان استقلال در ترکیب تیمهای ملی خود به میدان رفتند و نمایشهای قابل توجهی از خود نشان دادند.
به گزارش ایلنا، در تعطیلات فیفادی جاری، ملیپوشان تیم فوتبال استقلال در ترکیب تیمهای ملی خود به میدان رفته و عملکرد مثبتی داشتند.
رامین رضاییان در دیدار شب گذشته ایران برابر روسیه عملکرد درخشانی از خود نشان داد و در تنها گل ایران نقش مؤثری ایفا کرد.
در تیم ملی امید نیز سعید سحرخیزان و امیرمحمد رزاقینیا حضور داشتند و در دیدار تدارکاتی مقابل ذوبآهن، یک نیمه برای تیم ملی امید به میدان رفتند.
دیدیه اندونگ در ترکیب تیم ملی گابن مقابل گامبیا ۹۰ دقیقه بازی کرد و در پیروزی تیمش نقش مهمی داشت. همچنین داکنز نازون در دیدار تیم ملی هائیتی برابر نیکاراگوئه درخشید و گل نخست تیمش را به ثمر رساند.
رستم آشورماتوف، مدافع تیم ملی ازبکستان، در دیدار مقابل کویت ۹۰ دقیقه در میدان حضور داشت و در پیروزی دو گله تیمش نقش آفرینی کرد.
گفتنی است تیم ملی آلبانی نیز امشب به مصاف صربستان خواهد رفت و احتمال حضور یاسر آسانی، بازیکن استقلال در این دیدار وجود دارد.