قرعه کشی مرحله سوم جام حذفی انجام شد

به گزارش ایلنا، مسابقات مرحله سوم جام حذفی ایران دقایقی پیش در حالی قرعه‌کشی شد که باتوجه به حضور تیمهای لیگ دسته اول، جذابیت بیشتری برای این قرعه‌کشی وجود داشت. در این مرحله ۱۸ تیم لیگ دسته اول به همراه ۱۴ تیم صعود کرده از مرحله دوم در مرحله سوم جام حذفی حضور دارند.

نکته مهم اینکه تیمهای برنده این مرحله در دور یک شانزدهم نهایی با تیمهای لیگ برتری رودررو خواهند شد. حضور استفلال سیستان و بلوچستان در این مرحله جالب توجه است و اگر این تیم موفق به حذف چوکا شود، می‌تواند با استقلال تهران دیدار کند.

دشوارترین قرعه متعلق به تیم فرد البرز است که باید مقابل سایپا به میدان برود و کار سختی برای صعود از این مرحله خواهد داشت. دیگر تیم البرزی این مرحله یعنی شهر آرکان که با پیروزی برابر ایران جوان خورموج به مرحله سوم صعود کرد دیدار سختی برابر مس شهر بابک لیگ یکی خواهد داشت.

طبق اعلام شفیعی راد مسابقات این مرحله ۸ تا ۱۰ آبان برگزار می شود.

قرعه‌کشی جام حذفی به این شرح است:

داماش گیلان - هوراسپور ارومیه

شناورسازی قشم - آکادمی بلوچ

نیروی زمینی تهران - فولاد (ب) خوزستان

چوکا تالش - استقلال سیستان و بلوچستان

شهرداری نوشهر - نود ارومیه

کشت و صنعت پادیاب خلخال - پارس جنوبی جم

برق شیراز - صنعت نفت آبادان

شهرداری مریوان - مس کرمان

کیا تهران - آریو اسلامشهر

شهر آرکان البرز - مس شهربابک

نفت و گاز گچساران - پالایش نفت بندرعباس

مس سونگون - بعثت کرمانشاه

کلبادی‌نژاد گلوگاه مازندران - هوادار تهران

اسپاد الوند تهران - فولاد هرمزگان

نساجی مازندران - شهیدقندی یزد

سایپا تهران - فرد البرز

انتهای پیام/