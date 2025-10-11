تحسین ویژه وینیسیوس از آنچلوتی: بهترین مربی زندگی من است

به گزارش ایلنا، در حالیکه تیم ملی برزیل با هدایت کارلو آنچلوتی دوران تازه‌ای را تجربه می‌کند، وینیسیوس جونیور نیز زیر نظر مربی ایتالیایی درخشش چشمگیری داشته است. مهاجم رئال مادرید که در دوران حضور در این تیم با آنچلوتی به افتخارات بزرگی مانند قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا دست یافت، اکنون در ترکیب «سامبا» نیز روزهای طلایی‌اش را از سر گرفته است.

وینیسیوس در دیدار دوستانه اخیر مقابل کره‌جنوبی نمایش درخشانی داشت؛ او با یک گل و یک پاس گل نقش پررنگی در پیروزی ۵ بر صفر برزیل ایفا کرد. آمار او حالا خیره‌کننده است؛ ۱۵۲ گل در ۲۰۱ بازی با میانگین ۰.۷۵ گل در هر دیدار.

در کنار عملکرد درخشان وینیسیوس، تیم ملی برزیل نیز با حضور آنچلوتی متحول شده است. پس از تساوی در نخستین بازی برابر اکوادور، برزیل حالا از چهار مسابقه، سه برد به دست آورده و تنها شکستش در ارتفاع ۴۱۵۰ متری شهر ال‌آلتو مقابل بولیوی رقم خورده است؛ جایی که شرایط آب و هوایی بیش از هر چیز بر نتیجه تأثیر داشت.

آنچلوتی با استفاده از سیستم هجومی ۴-۲-۴، آزادی بیشتری به وینیسیوس داده و او را به دروازه حریفان نزدیک‌تر کرده است. ستاره مادریدی از زمان حضور این مربی در نیمکت برزیل، سه گل و یک پاس گل ثبت کرده و عملکردش را به وضوح ارتقا داده است.

با احتساب بازی‌های رئال مادرید و تیم ملی، وینیسیوس تحت هدایت آنچلوتی تاکنون ۹۲ گل و ۶۰ پاس گل به نام خود ثبت کرده است. او پس از دیدار برابر کره‌جنوبی با ستایش از مربی‌اش گفت:«همیشه گفته‌ام و باز هم می‌گویم؛ او بهترین مربی‌ای است که تا به حال داشته‌ام. کسی که بیشترین اعتماد را به من داده و باعث شده بهترین بازی‌هایم را انجام دهم. در تیم ملی هم مثل رئال، پیشرفتم زیر نظر او کاملاً محسوس است. امیدوارم همین روند را ادامه دهم تا در جام جهانی عملکردی عالی داشته باشم.»

