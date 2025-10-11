اظهار نظر جالب توتی: تنها بازیکنی که من را مجذوب کرده نیکو پاز است
فرانچسکو توتی، اسطوره فوتبال ایتالیا و کاپیتان سابق رم، در اظهارنظری کمسابقه گفت در حال حاضر استعداد خاصی در فوتبال ایتالیا نمیبیند و تنها بازیکنی که توجه او را جلب کرده، مهاجم آرژانتینی تیم کومو یعنی نیکو پاز است.
به گزارش ایلنا، فرانچسکو توتی، ستاره سالهای نهچندان دور رم، روز جمعه در گفتوگویی با رسانه Betsson Sport اظهار داشت که از کمبود استعدادهای جدید در فوتبال ایتالیا نگران است و تنها بازیکنی که در حال حاضر عملکردش او را «شگفتزده و کنجکاو» کرده، یک بازیکن غیرایتالیایی است.
توتی در این گفتوگو گفت: «بگذارید اینطور بگویم، در حال حاضر استعدادهای زیادی در فوتبال ایتالیا نمیبینم. تنها بازیکنی که واقعاً من را مجذوب کرده و البته ایتالیایی هم نیست، نیکو پاز است. او واقعاً من را به فکر فرو برده است.»
این اظهارنظر در قالب ویدئویی تبلیغاتی منتشر شد که همکاری توتی با برند Betsson Sport را نشان میداد. اسطوره ۴۷ ساله رم، که ۲۵ سال برای این باشگاه بازی کرد و ۱۹ سال بازوبند کاپیتانی را بر بازو داشت، با این سخنان از عملکرد ستاره جوان آرژانتینی تیم کومو تمجید کرد؛ بازیکنی که برای دومین ماه پیاپی عنوان «ستاره نوظهور سری A» را به دست آورده است.
نیکو پاز، مهاجم ۱۹ ساله کومو، در ماه سپتامبر با به ثمر رساندن دو گل و دادن دو پاس گل نقش مهمی در موفقیتهای تیم سسک فابرگاس داشت. او در مجموع تا اینجای فصل در شش گل از هفت گل کومو نقش مستقیم داشته است (سه گل و سه پاس گل).
توتی در ادامه ضمن اشاره به تیم ملی ایتالیا و ناکامیهای اخیر آتزوری در دو جام جهانی گذشته، ابراز امیدواری کرد که شاگردان جنارو گتوزو بتوانند پس از سالها ناکامی، دوباره راهی رقابتهای جام جهانی شوند. او گفت: «امیدوارم پس از این همه سال، تیم ملی ما بار دیگر در جام جهانی حضور پیدا کند. فوتبال ایتالیا به بازگشت افتخار و هیجان نیاز دارد.»