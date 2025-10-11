اعلام اسامی داوران هفته هشتم لیگ دسته اول
داوران بازی های هفته هشتم فصل جاری لیگ دسته اول مشخص شدند.
به گزارش ایلنا، کمیته داوران تصمیم به انتخاب هر یک از تیم های داوری زیر برای بازی های هفته هشتم فصل جاری لیگ دسته اول گرفت:
یکشنبه ۲۰ مهر۱۴۰۴
* نیروی زمینی تهران - شناورسازی قشم
داور: سیدامین خدادادپور کمکها: حسین بهوندی، امید شاکری و ابراهیم خاجانی ناظر: بهرام کیانی
*نفت بندرعباس- مس سونگون
داور: مجتبی شجاعی کمکها: علیرضا شعرانی، مجتبی بهارستانی و محسن مرادیان ناظر: حمید نظری
*پارسجنوبی جم - فرد البرز
داور:فرهاد امینی کمکها: مازیار معتمدنیا، رضا لیلامی و میثم نظری ناظر: صفدر احمدی
دوشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۴
* سایپا تهران - نفت و گاز گچساران
داور: بهمن ممشلی کمکها: ابراهیم امتنانی،سلمان لرزسلیمانی و محمدمهدی جعفری ناظر: علی اکبر جهانی
*شهرداری نوشهر - مس شهربابک
داور: امید جمشیدی کمکها: سعید محمدی، محمد عبدلی و حسین گنج خانی ناظر:حسین نیرویار
*بعثت کرمانشاه - داماشیان گیلان
داور: میلاد رحیم دشتی کمکها: سامان قلاوند، میلاد آل خمیس و ایمان احمدی ناظر: حمید سیفی آذر
* مس کرمان - آریو اسلامشهر
داور: علی سام کمک ها: مرتضی هوشیار، مجید عالیپور و مصطفی مناجاتیپور ناظر: براتعلی مولوی
*نود ارومیه - نساجی مازندران
داور: حسین زمانی کمک ها: وحید سیفی، علی فراهانی، محمد میرزایی ناظر: حسین خانبان
* نفت آبادان - هوادار تهران
داور: احمد محمدی کمک ها: رضا حیدری، امین قدیری و امیرحسین یزدانی ناظر: مهدی الوندی