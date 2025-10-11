برونو فرناندز:
رویای تمام مردم پرتغال قهرمانی در جام جهانی است
ستاره منچستریونایتد و تیم ملی پرتغال میگوید او و همتیمیهایش تنها برای یک هدف در زمین حاضر میشوند و به دنبال قهرمانی جام جهانی هستند.
به گزارش ایلنا، تیم ملی پرتغال با عملکردی درخشان در مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ به پیش میرود و با دو پیروزی متوالی و صددرصد امتیازات ممکن، در صدر گروه F قرار دارد. شاگردان روبرتو مارتینز پس از پیروزی پرگل ۵ بر صفر برابر ارمنستان و برد ۳ بر ۲ مقابل مجارستان، حالا آماده نبرد با جمهوری ایرلند هستند.
برونو فرناندز، کاپیتان منچستریونایتد که به چهره محوری تیم ملی پرتغال نیز تبدیل شده، در گفتوگو با «چنل ۱۱» از انگیزه بالای خود و همتیمیهایش برای تحقق رویای بزرگ کشور سخن گفت. او اظهار کرد:«باید قدمبهقدم پیش برویم، اما هدف اصلی ما مشخص است؛ میخواهیم هر بازی را ببریم و هرچه زودتر صعودمان را قطعی کنیم. از بچگی رویای قهرمانی در جام جهانی را در سر داشتم و این فقط رویای من نیست، رویای همه مردم پرتغال است. ما ابتدا باید به آنجا برسیم و سپس تمام توانمان را برای قهرمانی به کار بگیریم.»
در حالیکه رسانهها همچنان درباره آینده کریستیانو رونالدو در تیم ملی گمانهزنی میکنند، کاپیتان تاریخی پرتغال تأکید کرده قصدی برای خداحافظی ندارد. او گفته است که همچنان برای النصر عربستان و تیم ملی پرتغال بازی خواهد کرد و تا زمانی که از نظر بدنی آماده باشد، به حضورش در میادین ادامه میدهد.
رونالدو در گفتوگویی اخیر گفته بود: «چرا باید حالا متوقف شوم؟ هنوز در سطح بالایی بازی میکنم و از هر لحظه لذت میبرم. البته میدانم که سالهای زیادی برایم باقی نمانده، اما تا زمانی که توان دارم، ادامه خواهم داد.» او همچنین با تأکید بر تمرکز بر زمان حال افزود: «ما روزبهروز زندگی میکنیم، بدون اینکه زیاد به آینده دور فکر کنیم. رویای من همچنان قهرمانی در جام جهانی با پرتغال است و باور دارم که این هدف دستیافتنی است.»
در سوی دیگر، وضعیت جمهوری ایرلند چندان مطلوب نیست. این تیم پس از تساوی ۲-۲ مقابل مجارستان و شکست ۲-۱ برابر ارمنستان، با تنها یک امتیاز در قعر جدول گروه F قرار گرفته است و امیدهایش برای صعود کمرنگ شده است.
برونو فرناندز در مورد دیدار پیشرو با ایرلند گفت: «با تیمی سرسخت و فیزیکی روبهرو هستیم که در دفاع فشرده بازی میکند و در نبردهای تنبهتن قدرتمند است. باید با حوصله بازی کنیم و بتوانیم فضاهای درست را پیدا کنیم. تمام هفته روی این مسئله کار کردهایم و آمادهایم. بازی سختی پیشرو داریم، اما همانطور که پیشتر توانستیم، این بار هم باید پیروز شویم.»