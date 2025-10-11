پیروزی شهر آرکا در جام حذفی با گلزنی مهاجم پرسپولیسی

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال شهرآرکا در دور دوم جام حذفی میهمان ایران جوان خورموج در بوشهر بود و در یک باری نفسگیر و صد و بیست دقیقه‌ای با نتیجه دو‌ بر یک به پیروزی رسید.

بازی در وقت‌های قانونی با نتیجه بدون گل به پایان رسید اما در وقت‌های اضافه شاگردان مرتضی اسدی با گل فریور محبی پیش افتادند و سپس آرشام محمدزاده تیر خلاص را شلیک کرد. میزبان در دقایق پایانی موفق شد از روی نقطه پنالتی یکی از گل‌های خورده را جبران کند اما با دفاع منسجم سبزپوشان آرکا، بازی با نتیجه دو بر یک به پایان رسید.

تیم شهر آرکا در اولین بازی فصل خود در هفته گذشته با وجود بازی هجومی و مالکانه موفق شده بود اما حالا اولین برد فصل خود را در خارج از خانه جشن گرفت و نشان داد در جام حذفی نیز در پی خلق شگفتی است.

نکته جالب اینکه گل دوم آرکا را آرشام محمدزاده به ثمر رساند که محصول آکادمی پرسپولیس است و فصل پیش در رده جوانان پرسپولیس بازی می‌کرد اما حالا برای تجربه یک چالش بزرگتر با رده بزرگسالان و کسب فرصت بازی بیشتر در تیم شهر آرکا در لیگ دو بازی می‌کند.

انتهای پیام/