خاتون بم صدرنشین لیگ برتر فوتبال بانوان شد

به گزارش ایلنا، هفته پنجم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال بانوان با ادامه درخشش مدعیان اصلی به پایان رسید. تیم خاتون بم که در ۵ دیدار خود به پیروزی رسیده است، با ۱۲ امتیاز و تفاضل گل بالاتر مقتدرانه در صدر جدول قرار دارد. این تیم با نمایش هجومی و منسجم خود، بیشترین گل زده را تا این مقطع از رقابت‌ها به ثبت رسانده و نشان داده مدعی جدی قهرمانی است.

در رده دوم جدول، زنان گل‌گهر سیرجان با ۵ بازی، ۴ برد و ۱۲ امتیاز جای گرفته و تنها به دلیل تفاضل گل پایین‌تر از خاتون بم، در تعقیب صدرنشین است. تیم ایستا البرز نیز با ۱۰ امتیاز در رتبه سوم جدول ایستاده و همچنان از مدعیان اصلی محسوب می‌شود.

تیم‌های زنان سپاهان و پالایش گاز ایلام با ۹ و ۸ امتیاز در رتبه‌های چهارم و پنجم قرار دارند و در کمین لغزش تیم‌های بالایی هستند. در میانه جدول، زنان ملوان و زنان پرسپولیس با ۵ امتیاز در جایگاه ششم و هفتم قرار دارند و فاصله کمی با تیم‌های بالایی دارند. آوا تهران نیز با ۴ امتیاز هشتم است.

در پایین جدول، شرایط برای ایساتیس کران فارس و یاسام کردستان دشوار است. هر دو تیم تنها با یک امتیاز از ۵ مسابقه به ترتیب در رتبه نهم و دهم قرار دارند و برای فرار از قعر جدول باید در ادامه عملکرد بهتری داشته باشند.

نتایج هفته پنجم لیگ برتر بانوان:

ایستا البرز ۵ - ۰ یاسام کردستان

زنان گل‌گهر سیرجان ۳ - ۴ خاتون بم

زنان سپاهان ۲ - ۰ زنان پرسپولیس

ایساتیس کران فارس ۰ - ۱ آوا تهران

پالایش گاز ایلام ۱ - ۱ زنان ملوان

جدول رده‌بندی لیگ برتر بانوان پس از پایان هفته پنجم:



