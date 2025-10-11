روسیه ایران را برد اما مورد انتقاد قرار گرفت!
ولادیسلاو رادیموف، کاپیتان سابق زنیت سنپترزبورگ، عملکرد ویکتور ملیوخین را ضعیفترین بخش تیم ملی روسیه در دیدار برابر ایران توصیف کرد.
به گزارش ایلنا، تیم ملی روسیه در دیدار دوستانه خود مقابل ایران در شهر ولگوگراد با نتیجه ۲ بر ۱ به پیروزی رسید، اما با وجود این برد، عملکرد برخی بازیکنان این تیم با انتقاد کارشناسان روسی روبهرو شد.
ولادیسلاو رادیموف، ستاره سابق فوتبال روسیه، در گفتوگویی تلویزیونی با شبکه Match TV گفت: «اگر بخواهم صادق باشم، به نظر من ویکتور ملیوخین ضعیفترین بازیکن زمین بود. او بسیار اشتباه کرد؛ حتی با وجود اینکه مصدوم شد و با فداکاری به بازی ادامه داد، تعداد خطاها و تصمیمات اشتباهش بیش از اندازه بود. بازیکن تیم ملی نباید اجازه دهد اینهمه ناهماهنگی در عملکردش دیده شود.»
ملیوخین، مدافع ۲۱ ساله روسیه، در طول بازی چند بار در مهار مهاجمان ایران دچار اشتباه شد و روی یکی از موقعیتهای خطرناک نیز جا ماند. با این حال، در اواخر مسابقه با وجود آسیبدیدگی، توانست چند توپگیری مؤثر داشته باشد.
رادیموف در بخش دیگری از صحبتهایش تأکید کرد که پیروزی مقابل ایران نتیجه کار تیمی بوده اما در سطح فردی، تیم ملی روسیه هنوز فاصله زیادی تا ثبات کامل دارد.
تیم ملی روسیه در ادامه دیدارهای دوستانه خود، روز ۱۴ اکتبر (۲۲ مهر) در ورزشگاه دینامو مسکو میزبان تیم ملی بولیوی خواهد بود.