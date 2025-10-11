ستاره رئال اردوی آرژانتین را ترک کرد و به مادرید بازگشت
فرانکو ماستانتونو، ستاره جوان رئال مادرید و تیم ملی آرژانتین، به دلیل مصدومیت عضلانی اردوی تیم کشورش در آمریکا را ترک کرد و برای انجام معاینات بیشتر راهی مادرید شد.
به گزارش ایلنا، ساعاتی پیش از دیدار دوستانه تیم ملی آرژانتین مقابل ونزوئلا در شهر میامی، فدراسیون فوتبال این کشور اعلام کرد که فرانکو ماستانتونو از ادامه حضور در اردو انصراف داده و به اسپانیا بازخواهد گشت. این تصمیم در حالی گرفته شد که رسانههای اسپانیایی از جمله مارکا اوایل هفته جاری خبر از وجود مشکلات عضلانی در پای چپ این بازیکن پس از دیدار برابر ویارئال داده بودند، اما در آن زمان این آسیبدیدگی چندان جدی ارزیابی نشده بود.
ماستانتونو در روزهای ابتدایی اردو بهطور کامل در تمرینات گروهی شرکت داشت، اما در آستانه بازی با ونزوئلا در ورزشگاه «هارد راک»، وضعیت جسمانی او نگرانکننده شد. فدراسیون فوتبال آرژانتین در بیانیهای رسمی اعلام کرد: «فرانکو ماستانتونو به دلیل کشیدگی عضله ران پای چپ، ادامه تور تیم ملی را از دست خواهد داد و در ساعات آینده به مادرید بازمیگردد تا تحت بررسیهای پزشکی قرار بگیرد.»
در همین حال، غیبت دیگری که برای آرژانتین در این دیدار تأیید شده، مربوط به لیونل مسی است. با این حال، برخلاف ماستانتونو، کاپیتان تیم هنوز اردوی آلبیسلسته را ترک نکرده و وضعیت او برای دیدار بعدی مقابل پورتوریکو در شیکاگو مشخص نیست. تیم ملی آرژانتین در ادامه تور آمریکای شمالی خود قرار است سهشنبه آینده برابر پورتوریکو به میدان برود.