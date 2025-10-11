همبازیان محبی علیه او در ورزشگاه ولگوگراد

خبرگزاری کار ایران
باشگاه روستوف به تشریح عملکرد ملی پوشان خود در بازی روسیه و ایران پرداخت.

به گزارش ایلنا، باشگاه روستوف با انتشار گزارشی در وب‌سایت رسمی خود به حضور سه بازیکنش در دیدار دوستانه تیم‌های ملی روسیه و ایران اشاره کرد؛ مسابقه‌ای که در حضور بیش از ۴۲ هزار تماشاگر در ورزشگاه ولگوگراد آرنا برگزار شد و با پیروزی ۲ بر ۱ روسیه به پایان رسید.

باشگاه روستوف در این باره نوشته است: "در ترکیب تیم ملی روسیه، ویکتور ملخین و ایلیا واخانیا، دو مدافع تیم روستوف، از ابتدا در میدان حضور داشتند و هر دو در نیمه دوم جای خود را به بازیکنان دیگر دادند."

این باشگاه همچنین به حضور محمد محبی در ترکیب ایران اشاره کرده است: "در سوی دیگر میدان، محمد محبی، وینگر ایرانی باشگاه روستوف، از ابتدا تا پایان مسابقه در ترکیب تیم ملی ایران به میدان رفت. او پیش از آغاز مسابقه به سمت جاناتان آلبا، مربی اسپانیایی و آنالیزور تیم ملی روسیه که هم‌زمان در روستوف نیز فعالیت دارد، رفت و با او خوش‌وبش کرد."

البته کنستانتین کوچایف، هافبک روستوف، نیز نماینده دیگر این باشگاه در تیم ملی روسیه بود اما در دیدار برابر ایران فرصتی برای بازی پیدا نکرد و از روی نیمکت مسابقه را دنبال کرد.

