حضور داوران ایرانی در سمینار جام ملت‌های آسیا

حضور داوران ایرانی در سمینار جام ملت‌های آسیا
کنفدراسیون فوتبال آسیا از حضور داوران ایرانی در سمینار داوری جام ملت‌های فوتبال بانوان آسیا 2026 – استرالیا خبر داد.

به گزارش ایلنا، سمینار داوری جام ملت‌های فوتبال بانوان آسیا 2026 از اول تا 5 دسامبر (10 تا 14 آذر) به میزبانی تایلند برگزار می شود و با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا مهناز ذکایی به عنوان داور و بهاره سیفی نهاوندی به عنوان کمک داور در این سمینار حضور دارند و و داوران حاضر در جام ملت‌ها با آخرین موارد آموزشی آشنا می‌شوند.

این سمینار با حضور 16 داور، 18 کمک داور و 11 کمک داور ویدئویی به مدت 5 روز در بانکوک برگزار می شود.

گفتنی است، تیم ملی فوتبال بانوان کشورمان در گروه A با تیم های استرالیا، کره‌جنوبی و فیلیپین همگروه است. این رقابتها از 10 اسفند 1404 تا یک فروردین 1405 در قالب 3 گروه 4 تیمی به میزبانی استرالیا در شهرهای سیدنی، گلد کوست و پرث برگزار می شود.

