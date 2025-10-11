به گزارش ایلنا، سمینار داوری جام ملت‌های فوتبال بانوان آسیا 2026 از اول تا 5 دسامبر (10 تا 14 آذر) به میزبانی تایلند برگزار می شود و با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا مهناز ذکایی به عنوان داور و بهاره سیفی نهاوندی به عنوان کمک داور در این سمینار حضور دارند و و داوران حاضر در جام ملت‌ها با آخرین موارد آموزشی آشنا می‌شوند.

این سمینار با حضور 16 داور، 18 کمک داور و 11 کمک داور ویدئویی به مدت 5 روز در بانکوک برگزار می شود.

گفتنی است، تیم ملی فوتبال بانوان کشورمان در گروه A با تیم های استرالیا، کره‌جنوبی و فیلیپین همگروه است. این رقابتها از 10 اسفند 1404 تا یک فروردین 1405 در قالب 3 گروه 4 تیمی به میزبانی استرالیا در شهرهای سیدنی، گلد کوست و پرث برگزار می شود.

