فینال حساس مسترالمپیا 2025 با حضور دو ایرانی

به گزارش ایلنا، رقابت‌های مسترالمپیای 2025 به حساس‌ترین مرحله خود رسیده و امسال چهار نماینده از ایران در رشته‌های مختلف این رقابت‌ها حضور دارند. با این حال، نگاه‌ها مانند همیشه بیش از همه به دسته اوپن پرورش اندام دوخته شده است؛ جایی که هادی چوپان بار دیگر پرچمدار بدنسازی ایران محسوب می‌شود.

در کنار او، بهروز تابانی نیز پس از چهار سال انتظار توانست جواز حضور در معتبرترین رقابت بدنسازی جهان را به‌دست آورد و نخستین تجربه خود را در میان بزرگان این رشته پشت سر بگذارد.

در مرحله مقدماتی که بامداد امروز برگزار شد، مدعیان اصلی قهرمانی با چینش داوران تا حد زیادی مشخص شدند. در فراخوان نهایی، نام‌های آشنایی چون هادی چوپان، درک لانسفورد، سامسون داوودا و اندرو جک دیده می‌شد و به نظر می‌رسد رتبه‌های اول تا چهارم میان این چهار نفر تقسیم شود.

چوپان که پیش از آغاز رقابت‌ها در نشست خبری با اعتمادبه‌نفس همیشگی‌اش برای رقبایش کری خوانده و گفته بود بقیه باید برای مدال نقره بجنگند، با آمادگی بدنی چشمگیر و روحیه‌ای مثال‌زدنی روی استیج رفت و بار دیگر نگاه‌ها را به خود جلب کرد.

در سوی دیگر، بهروز تابانی که در فراخوان دوم داوران قرار داشت، امیدوار است در فینال بامداد فردا نیز روی استیج برود و در نخستین تجربه‌اش بتواند جایگاهی تک‌رقمی به‌دست آورد.

فینال دسته اوپن قرار است بامداد یکشنبه ساعت ۵:۳۰ برگزار شود. با وجود تلاش ورزشکاران برای نمایش بهتر در روز پایانی، معمولاً تغییر چشمگیری در رای داوران ایجاد نمی‌شود.

کارشناسان هادی چوپان را یکی از مدعیان اصلی قهرمانی امسال می‌دانند و باید دید گرگ پارسی در نبرد با لانسفورد، داوودا و اندرو جک، در نهایت می‌تواند دومین تندیس ساندو را برای ایران به ارمغان بیاورد یا نه.

