امباپه برای فرانسه درخشید اما مصدوم از زمین بیرون رفت

به گزارش ایلنا، کیلیان امباپه، مهاجم فرانسوی رئال مادرید، در بازی دوستانه تیم ملی فرانسه مقابل آذربایجان بار دیگر نقش اول زمین بود. او با گل زیبایش نه‌تنها قفل دروازه حریف را شکست، بلکه رکوردی جدید را هم به نام خود ثبت کرد: گلزنی در ۱۰ دیدار پیاپی برای باشگاه و تیم ملی.

شماره ۱۰ که حالا هم در مادرید و هم در تیم ملی فرانسه به تن امباپه است، به نمادی از قدرت و خلاقیت او بدل شده است؛ پیراهنی که در رئال از لوکا مودریچ به ارث برد و در تیم ملی از سال‌های نخست حضورش آن را به تن دارد.

در شبی که تماشاگران پارک دو پرنس بارها فریاد «کیلیان» سر دادند، ستاره فرلنسوی با آزادی کامل در کنار هوگو اکیتیکه بازی کرد و بارها با حرکات انفجاری‌اش خط دفاع آذربایجان را به هم ریخت.

اما شاهکار واقعی او در دقایق پایانی نیمه نخست رقم خورد؛ جایی که پاس تئو هرناندز را دریافت کرد، پنج مدافع را پشت سر گذاشت، با اکتیکه یک دو زد و با ضربه‌ای دقیق به گوشه دروازه، نتیجه را ۱-۰ کرد. گلی که بسیاری آن را یکی از زیباترین گل‌های ملی او تاکنون دانستند.

امباپه در این فصل به آماری حیرت‌انگیز دست یافته است: ۱۷ گل در تمام رقابت‌ها و ۱۰ بازی متوالی با گلزنی. در میان ۱۳ دیداری که تاکنون برای رئال مادرید و فرانسه انجام داده، تنها مقابل مایورکا موفق به گلزنی نشده است.

او پس از پشت سر گذاشتن دوره‌ای نه‌چندان موفق با تیم ملی در سال گذشته، حالا دوباره به اوج بازگشته و با زدن گل در چهار بازی پیاپی ملی، عنوان بهترین گلزن تاریخ فرانسه را از نزدیک لمس می‌کند. امباپه تاکنون ۵۳ گل ملی به ثمر رسانده و تنها ۵ گل دیگر تا عبور از رکورد اولیویه ژیرو فاصله دارد.

اما در حالیکه همه منتظر رکوردشکنی‌های بیشتر بودند، امباپه در دقایق پایانی بازی دچار ناراحتی عضلانی شد. او چند دقیقه تلاش کرد در زمین بماند، اما در نهایت با اشاره به نیمکت تعویض شد. در همان لحظات، ژان-فیلیپ ماتتا و کریستوفر انکونکو نیز به جای اکیتیکه و کومان وارد میدان شدند.

سرانجام فلوریان تووَن، که پس از شش سال دوری به تیم ملی بازگشته بود، به جای امباپه وارد زمین شد و جالب آن‌که با اولین لمس توپش گل پنجم فرانسه را به ثمر رساند.

هرچند نگرانی‌هایی درباره وضعیت جسمانی امباپه وجود دارد، اما پزشکان تیم ملی فرانسه گفته‌اند مصدومیت او احتمالاً جزئی است. با این حال، هنوز مشخص نیست که ستاره رئال مادرید در دیدار بعدی برابر ایسلند به میدان خواهد رفت یا خیر.

