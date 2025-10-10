خبرگزاری کار ایران
رعد پدافند ارتش قهرمان لیگ برتر بوکس ایران شد
تیم رعد پدافند ارتش با پیروزی در فینال لیگ برتر بوکس، عنوان قهرمانی کشور را از آن خود کرد؛ تهران نایب قهرمان و عقاب اصفهان سوم شد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بوکس، فینال مسابقات لیگ برتر بوکس ایران امروز پنجشنبه، ۱۷ مهرماه، برگزار شد و با قهرمانی تیم رعد پدافند ارتش به پایان رسید.

در دیدار فینال که رقابتی حساس و دیدنی میان تیم رعد پدافند ارتش و هیأت بوکس استان تهران بود، نماینده ارتش با نمایش قدرتمند خود موفق شد عنوان قهرمانی لیگ برتر را از آن خود کند. تیم تهران نیز با کسب مقام دوم، نایب قهرمان این دوره شد.

در دیدار رده‌بندی نیز، تیم عقاب نیروی هوایی اصفهان با شکست تیم هیأت بوکس استان مرکزی به مقام سوم دست یافت و تیم استان مرکزی در جایگاه چهارم ایستاد.

مسابقات لیگ برتر بوکس از ۲۶ اسفندماه ۱۴۰۳ با حضور هشت تیم آغاز شده بود و با برگزاری دیدارهای پایانی امروز به پایان رسید.

