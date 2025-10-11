ترس بزرگ زندگی رونالدو: کچل شدن!
ترس بزرگ رونالدو از طاسی است و سیآرسون کلینیک جدید خود را افتتاح کردو
به گزارش ایلنا، کریستیانو رونالدو در ۴۰ سالگی هنوز هم با همان وسواس همیشگی نسبت به ظاهرش شناخته میشود و حالا خودش فاش کرده که بزرگترین نگرانیاش ریزش مو است. ستاره پرتغالی که همچنان در سطح بالایی از فوتبال جهان بازی میکند، در گفتوگویی صادقانه اعتراف کرده از طاس شدن «وحشت دارد».
رونالدو بهتازگی در شهر ریاض، پایتخت عربستان، پانزدهمین کلینیک کاشت موی خود با نام Insparya را افتتاح کرده است. او در گفتوگو با رادیو Loud FM گفت: «من بدون مو دیگر همان کریستیانویی که خودم میشناسم نیستم. باور دارم وقتی مو داری، چهرهات بهتر به نظر میرسد و اعتمادبهنفست بالاتر میرود. خیلیها شاید این موضوع را بیاهمیت بدانند، اما برای من مهم است.»
رونالدو که به دقت وسواسگونهاش در مورد ظاهر معروف است، سالهاست در حوزه زیبایی و سلامت پوست و مو سرمایهگذاری کرده است. او در ادامه گفت: «میخواهم تابوی کاشت مو را بشکنم. رفتن به کلینیک مو نباید عجیب باشد، همانطور که چکاپ دندان امری عادی است. این موضوع باید طبیعی و پذیرفتهشده باشد.»
به گفته همتیمیهای سابقش، رونالدو همیشه ساعتها مقابل آینه وقت میگذراند تا مطمئن شود همه چیز از مدل مو تا جزئیترین جزئیات ظاهریاش بینقص است. او در پایان با لبخند افزود: «ظاهر بخشی از هویت من است. وقتی خوب به نظر میرسی، احساس بهتری داری و اعتمادبهنفس بیشتری پیدا میکنی. این روی عملکردت هم تأثیر میگذارد.»
کریستیانو رونالدو حالا نهتنها یکی از موفقترین فوتبالیستهای تاریخ است، بلکه در دنیای تجارت و زیبایی نیز مسیر تازهای را دنبال میکند؛ مسیری که حتی خط رویش مویش را هم از قلم نمیاندازد.