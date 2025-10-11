بحران دفاعی استقلال؛ چالش بزرگ ساپینتو در شروع فصل
استقلال فصل جدید را با امیدهای بزرگ آغاز کرد، اما ضعف چشمگیر دفاعی در لیگ برتر و لیگ نخبگان آسیا باعث شد تیم ساپینتو نتواند پیروزیهای اولیه را ادامه دهد و دروازهاش ۱۸ بار باز شود.
به گزارش ایلنا، استقلال فصل جدید را با امیدها و اهداف بزرگ آغاز کرد. از حضور در فینال سوپرجام گرفته تا شروعی پرانرژی در لیگ برتر که با برد مقابل تراکتور همراه شد ولی دوامی نیاورد و خیلی زود آن برد به دست فراموشی سپرده شد. بخش عمدهای از این ناکامی که هم در لیگ برتر و هم لیگ دوی نخبگان آسیا همه را تحت تأثیر قرار داد، ناشی از عملکرد ضعیف دفاعی است.
در حالی که انتظار میرفت آبیپوشان با ساختار فنی مستحکمتری نسبت به گذشته پا به میادین بگذارند، آمار گلهای خورده چیز دیگری میگوید.
در ۹ مسابقه رسمی، استقلال ۱۸ بار دروازه خود را باز شده دیده است؛ آماری که نهتنها برای تیمی مدعی قهرمانی، بلکه در کل تاریخ باشگاه بیسابقه به نظر میرسد.
تنها نقطه روشن عملکرد دفاعی استقلال در این مدت، دیدار هفته نخست لیگ برتر برابر تراکتور بود؛ جایی که شاگردان ساپینتو موفق شدند تنها کلینشیت فصل خود را ثبت کنند. پس از آن، در هر دیدار دروازه آبیها گشوده و ضعفهای دفاعی به شکل نگرانکنندهای تکرار شده است.
فاجعه الوصل و ادامه تزلزل
شکست سنگین برابر الوصل امارات در لیگ نخبگان آسیا که با دریافت هفت گل همراه بود، نقطه اوج بحران دفاعی استقلال محسوب میشود. هرچند بعد از آن بازی، تیم از نظر تمرکز و هماهنگی کمی بهبود یافت، اما در ادامه باز هم پنج گل دیگر دریافت کرد تا مجموع گلهای خورده به عددی برسد که برای تیمی در سطح استقلال بسیار غیرقابلقبول است.
ساپینتو که ذاتاً مربیای با تفکرات هجومی شناخته میشود، باید در وقفه مسابقات، بخش عمده انرژی خود را صرف بازسازی ساختار دفاعی تیم کند. استقلال در فاز تهاجمی، تیمی خطرناک و موقعیتساز است، اما در فاز دفاعی ضعفهای پایهای دارد که تنها با تمرینات فنی و ذهنی هدفمند قابل رفع است.
مشکل کجاست؟ دفاع فردی یا دفاع تیمی؟
نگاهی به ترکیب مدافعان استقلال نشان میدهد که تیم از نظر مهره کمبودی ندارد. بازیکنانی چون آقاسی، سهرابیان، فلاح، آشورماتوف و چشمی در سطح ملی و بینالمللی تجربه دارند. بنابراین، مشکل اصلی استقلال را باید در هماهنگی خطوط و دفاع تیمی جستوجو کرد. فاصله زیاد بین خطوط، عقبنشینی دیرهنگام هافبکهای میانی و ناهماهنگی در پرس از جلو، باعث شده فشار زیادی روی مدافعان و دروازهبان وارد شود.
در بسیاری از صحنهها، استقلال پس از ازدستدادن توپ، واکنش سریع و سازمانیافتهای برای بازپسگیری ندارد و همین وضعیت به حریفان اجازه میدهد با چند پاس به منطقه خطر برسند. ضعف در پوشش فضای پشت مدافعان کناری نیز یکی دیگر از نقاط آسیبپذیر تیم است.
ساپینتو و آزمون بزرگ تاکتیکی
ریکاردو ساپینتو در استقلال همیشه تیمی با روحیه جنگنده و فوتبال روبهجلو ساخته، اما اکنون در نقطهای قرار دارد که باید میان زیبایی فوتبال هجومی و الزام به انسجام دفاعی تعادل برقرار کند. او باید بپذیرد که برای موفقیت در لیگهای طولانی و فرسایشی، داشتن ساختار دفاعی مطمئن از خلق موقعیتهای فراوان مهمتر است.
ساپینتو در دوره قبل حضورش در استقلال نشان داد توانایی اصلاح ضعفها را دارد. اکنون نیز فرصت دارد تا با بازنگری در چیدمان تیم، فشار مضاعف را از روی مدافعان بکاهد و با تمرینات منظم پرفشار، هماهنگی بیشتری در خط عقب ایجاد کند. استفاده از مدافعان با خصوصیات مکمل و بهرهگیری از هافبکهای تدافعی برای پوشش فضاهای خالی، میتواند بخشی از راهحل باشد.
تمرینات ذهنی و بازسازی اعتمادبهنفس
علاوه بر مسائل فنی، بخش روانی ماجرا نیز اهمیت زیادی دارد. استقلال در چند بازی اخیر، پس از دریافت گلهای زودهنگام یا اشتباهات فردی، دچار افت روحی شده و تمرکز خود را از دست داده است.
ساپینتو با شناختی که از روحیه بازیکنانش دارد، در تلاش است با تمرینات ذهنی و کار روی اعتمادبهنفس، تیمش را از فشار روانی دور کند.
او میداند که بازگشت به مسیر پیروزی تنها با ایجاد آرامش ذهنی در بازیکنان میسر است. استقلال اگر بتواند در خط دفاعی به ثبات برسد، با توجه به توان هجومی بالا، میتواند بار دیگر به تیمی مدعی و پرقدرت تبدیل شود.
روزهای سرنوشتساز در انتظار استقلال
مشکل دفاعی استقلال تنها یک ضعف مقطعی نیست، بلکه چالشی ساختاری است که نیازمند بازنگری همهجانبه در تمرینات و تفکر تاکتیکی است. ساپینتو اکنون مأموریت بزرگی پیشرو دارد؛ مأموریتی برای ساخت دوباره دیواری مستحکم در قلب زمین و بازگرداندن اطمینان به هوادارانی که از دیدن دروازه باز تیمشان خسته شدهاند.
فصل هنوز در آغاز راه است و فرصت برای ترمیم وجود دارد و استقلال باید سریعتر از مرحله تحلیل خارج شده و وارد عملگرایی شود. اگر ساپینتو بتواند میان حمله و دفاع تعادل برقرار کند، استقلال میتواند چهرهای متفاوت و قدرتمند در ادامه فصل از خود نشان دهد.