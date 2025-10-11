به گزارش ایلنا، امیرحسین صادقی، مدافع وسط سابق استقلال، در صحبت‌های خود به چند نکته مهم درباره شرایط کنونی این باشگاه اشاره کرد. او در ابتدا گفت: موضوع اصلی استقلال مدیریت کلان باشگاه است. هلدینگ خلیج‌فارس مالک باشگاه است اما هدفش صرفاً بهره‌برداری تبلیغاتی از نام و برند استقلال است. وظیفه اصلی مالک ساخت زیرساخت‌هایی مثل ورزشگاه، زمین تمرینی و هتل است که متأسفانه تاکنون اقدامی در این زمینه نشده است.

صادقی درباره جذب بازیکنان بیان کرد: اکثر بازیکنان فعلی استقلال توسط ساپینتو انتخاب نشده‌اند و قرارداد آن‌ها بدون نظر سرمربی منعقد شده است. تیم هنوز به مدافع وسط، یک مهاجم و دو هافبک نیاز دارد تا پازل ترکیبی تکمیل شود.

وی همچنین درباره ملی‌پوشان تیم افزود: در فیفادی گذشته هفت بازیکن استقلال با تیم ملی به مسابقات کافا رفتند. این تعداد بازیکن باعث شد هماهنگی تیم کاهش یابد و استقلال در شروع لیگ نتایج مطلوب نگرفت.

صادقی به مسائل روانی و روحیه بازیکنان نیز اشاره کرد: عارف آقاسی اشتباهات زیادی داشت، اما روحیه او ضعیف است و دستیار خارجی ساپینتو هم به تخریب او پرداخت. مربی باید روحیات بازیکنان را بشناسد و برخورد متناسب داشته باشد. همین موضوع باعث می‌شود که بازیکنان راحت‌تر به هماهنگی برسند.

مدافع سابق استقلال در مورد مراقبت از بازیکنان گفت: باشگاه هزینه زیادی کرده اما مراقبت کافی از بازیکنان وجود ندارد. پس از تمرین و بازی، بازیکنان رها هستند و هیچ نظارتی بر آن‌ها نیست.

صادقی همچنین درباره دستمزدها و ارزش بازیکنان اظهار داشت: برخی بازیکنان مبالغ زیادی دریافت می‌کنند، اما این پول‌ها به نسبت ارزش واقعی آن‌ها پرداخت می‌شود. در تیم تنها ۵ یا ۶ بازیکن دستمزدهای کلان دارند.

در پایان، او به ضعف استقلال در پست دفاع وسط اشاره کرد و گفت: این ضعف نه تنها برای استقلال بلکه در کل لیگ دیده می‌شود و حتی تیم ملی نیز در این پست با مشکل مواجه است.

