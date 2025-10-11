خبرگزاری کار ایران
صادقی: استقلال نیاز به تفکر بزرگ، بازیکنان تازه و مدیریت حرفه‌ای دارد
امیرحسین صادقی، مدافع سابق استقلال، درباره وضعیت کنونی این تیم و مشکلات مدیریتی، جذب بازیکنان و هماهنگی تیم صحبت کرد و تأکید کرد که باشگاه برای موفقیت در لیگ و آسیا به تصمیمات حرفه‌ای‌تر، توجه به روحیات بازیکنان و تقویت برخی پست‌ها نیاز دارد.

به گزارش ایلنا،  امیرحسین صادقی، مدافع وسط سابق استقلال، در صحبت‌های خود به چند نکته مهم درباره شرایط کنونی این باشگاه اشاره کرد. او در ابتدا گفت: موضوع اصلی استقلال مدیریت کلان باشگاه است. هلدینگ خلیج‌فارس مالک باشگاه است اما هدفش صرفاً بهره‌برداری تبلیغاتی از نام و برند استقلال است. وظیفه اصلی مالک ساخت زیرساخت‌هایی مثل ورزشگاه، زمین تمرینی و هتل است که متأسفانه تاکنون اقدامی در این زمینه نشده است.

صادقی درباره جذب بازیکنان بیان کرد: اکثر بازیکنان فعلی استقلال توسط ساپینتو انتخاب نشده‌اند و قرارداد آن‌ها بدون نظر سرمربی منعقد شده است. تیم هنوز به مدافع وسط، یک مهاجم و دو هافبک نیاز دارد تا پازل ترکیبی تکمیل شود.

وی همچنین درباره ملی‌پوشان تیم افزود: در فیفادی گذشته هفت بازیکن استقلال با تیم ملی به مسابقات کافا رفتند. این تعداد بازیکن باعث شد هماهنگی تیم کاهش یابد و استقلال در شروع لیگ نتایج مطلوب نگرفت.

صادقی به مسائل روانی و روحیه بازیکنان نیز اشاره کرد: عارف آقاسی اشتباهات زیادی داشت، اما روحیه او ضعیف است و دستیار خارجی ساپینتو هم به تخریب او پرداخت. مربی باید روحیات بازیکنان را بشناسد و برخورد متناسب داشته باشد. همین موضوع باعث می‌شود که بازیکنان راحت‌تر به هماهنگی برسند.

مدافع سابق استقلال در مورد مراقبت از بازیکنان گفت: باشگاه هزینه زیادی کرده اما مراقبت کافی از بازیکنان وجود ندارد. پس از تمرین و بازی، بازیکنان رها هستند و هیچ نظارتی بر آن‌ها نیست.

صادقی همچنین درباره دستمزدها و ارزش بازیکنان اظهار داشت: برخی بازیکنان مبالغ زیادی دریافت می‌کنند، اما این پول‌ها به نسبت ارزش واقعی آن‌ها پرداخت می‌شود. در تیم تنها ۵ یا ۶ بازیکن دستمزدهای کلان دارند.

در پایان، او به ضعف استقلال در پست دفاع وسط اشاره کرد و گفت: این ضعف نه تنها برای استقلال بلکه در کل لیگ دیده می‌شود و حتی تیم ملی نیز در این پست با مشکل مواجه است.

انتهای پیام/
