به گزارش ایلنا، نتیجه بازی با گل‌گهر هم ناامیدکننده بود و به همین خاطر تنها بازیکنی که بعد از این بازی روی حرف زدن و مصاحبه داشت کسی نبود جز علی علیپور که با چهارمین گلش در ششمین بازی به عنوان تنها گلزن تیم پرسپولیس در این فصل تصور می‌شد حداقل وظیفه شخصی خودش را به درستی انجام داده است.

هر چند علیپور مثل همبازیانش بدون انجام مصاحبه ورزشگاه شهرقدس را ترک کرد اما بعد از این بازی یک استوری اینستاگرامی خطاب به هواداران پرسپولیس منتشر کرد و به آنها امیدواری داد که در هفته‌های آتی شرایط تیم محبوب‌شان بهتر خواهد شد.

جالب اینکه بعد از انتشار این استوری با توجه به اینکه علیپور در متن خود به بازیکنان و کادر فنی اشاره کرده بود این‌گونه برداشت شد که بازیکنان از مدیرعامل باشگاه عبور کرده‌اند و در روزهایی که درویش و هاشمیان سیبل شعارها و انتقادات هواداران هستند ترجیح می‌دهند از سرمربی تیم خود حمایت کنند.

با این وجود به نظر می‌رسد این یک برداشت کاملاً غلط از متن نوشته علیپور باشد چرا که تجربه تاریخی نشان داده در تیم‌های بزرگ، بازیکنان تا زمانی که منافعی نداشته باشند چه در فضای مجازی چه در مصاحبه‌های خود حمایت واضحی از سرمربی یا مدیر باشگاه خود انجام نمی‌دهند.

در عین حال حتی اگر بازیکنان با درویش رابطه خوبی نداشته باشند یا نخواهند که در این روزهای سخت حامی مدیرعامل باشگاه‌شان باشند اینطور هم نیست که پشت وحید هاشمیان در بیایند یا حمایت قاطعانه‌ای از سرمربی تیم خود داشته باشند.

نکته جالب اینجاست که بعد از حضور اسماعیل کارتال در رأس کادرفنی این تیم موج حمایت عجیبی در بین بازیکنان پرسپولیس از این مربی ترک به وجود آمد و حتی برخی نفرات مثل سروش رفیعی گفتند مثل آنچه در زمان برانکو اتفاق افتاد شرایط طوری خواهد شد که همه می‌گویند «هر چه کارتال بگوید» اما از وقتی هاشمیان آمده هر هفته که تیم پرسپولیس نتیجه نمی‌گیرد و انتقادها شدت گرفته است هیچ بازیکنی صراحتاً و قویاً از وحید هاشمیان تعریف نکرده و هیچ‌کس پشت او در نیامده است.

این مهم نشان می‌دهد بازیکنان پرسپولیس با وجود احترامی که برای سرمربی خود قائلند حمایت سفت و سختی از او به عمل نمی‌آورند و تا وقتی جایگاه‌شان در خطر نباشد برای بقای او یا بالا بردن جایگاهش نزد هواداران آستین بالا نخواهند زد.

بلایی که سر گاریدو آمد چراغ راه هاشمیان

خوان کارلوس گاریدو فصل قبل شروع خوبی در پرسپولیس داشت. او دربی را برد و امتیازات مناسبی جمع کرد. تیم او حتی مقابل الاهلی عربستان قهرمان فصل قبل لیگ نخبگان نمایش فوق‌العاده‌ای در جده ارائه داد و با اینکه باخت اما هیچ کس از آن باخت ناراحت نبود.

با این حال کم‌کم شرایط برای گاریدو و تیمش سخت شد تا جایی که بعد از دو سه باخت متوالی و نتایج ناامیدکننده در لیگ نخبگان قبل از نیم فصل از کار برکنار شد.

در مورد برکناری گاریدو همچنان صحبت‌های زیادی از نقش پررنگ بازیکنان در رقم خوردن این اتفاق مطرح می‌شود و بسیاری از آنهایی که حتی به تیم پرسپولیس نزدیک بودند، می‌گویند نتایج گاریدو وقتی ضعیف شد که بازیکنان با او به مشکل خوردند.

هر چند ایرادهای فنی زیادی به گاریدو وارد بود اما وقتی او از کار برکنار شد در رختکن تیم با تمام بازیکنان و اعضای تیم دست داد و از آنها خداحافظی کرد اما عجیب اینجاست که یکی دو بازیکن روی خود را از او برگرداندند.

عجیب‌تر اینجاست که یکی از این بازیکنان در بازی‌های همین فصل با پیراهن تیمی دیگر مورد خطاب همبازی سابقش قرار گرفت که با توجه به اتفاقات دوران گاریدو با طعنه به او گفت: «خیر از جوانی‌ات نبینی»؛ جمله‌ای که شاید از یک ناسزا برای آن بازیکن بدتر بود. شرایط امروز پرسپولیس هم به گونه‌ای نیست که تصور کنیم بازیکنان این تیم حتی با سخت‌تر شدن شرایط حمایت همه‌جانبه و عجیب و غریبی از وحید هاشمیان به عمل خواهند آورد و شاید اتفاقاتی که برای گاریدو افتاد باید برای سرمربی فعلی و کم تجربه این تیم چراغ راه باشد هر چند شاید هاشمیان به اندازه آن سرمربی اسپانیایی هم زمان نداشته باشد.

