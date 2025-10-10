به گزارش ایلنا، علی‌اکبر طاهری مدیرعامل سابق باشگاه پرسپولیس یکی از میهمانان برنامه دوشنبه شب فوتبال برتر بود. طاهری همراه با حجت کریمی به این برنامه رفتند تا بگویند الان مشکل این دو باشگاه چیست که هواداران‌شان ناراضی‌اند یا حداقل در مورد پرسپولیس این سؤال مطرح است که چرا هواداران خواستار کنار رفتن رضا درویش هستند؟

در این میان جالب بود که طاهری ابتدا مثل مدیران کاربلد شروع به صحبت درباره ورود بی‌حساب و کتاب پول به باشگاه پرسپولیس کرد و تأکید داشت اگر فردی کاربلد در رأس کار وجود نداشته باشد این پول هدر خواهد رفت اما سپس طبق خواسته مجری برنامه سراغ جزئیات رفت.

در ادامه او در پاسخ به این سؤال که اگر جای درویش بودید چه می‌کردید کنایه‌ای به مدیرعامل فعلی سرخ‌ها زد که در فضای مجازی وایرال شد.

با این حال آنچه جالب و عجیب به نظر می‌رسد اینکه طاهری در ادامه مقابل برخی از گاف‌های دوران مدیریت خود مثل فسخ‌های یکطرفه برخی ستاره‌های تیم موضع گرفت و گفت این اطلاعات اشتباه است چرا که طاقت نقد را دارد. تازه این بخشی از گاف‌های دوران مدیریت طاهری بود اما به هر حال حضور در این برنامه برای او بد نشد چرا که با همان سؤال میثاقی مبنی بر اینکه اگر جای درویش بودید چه می‌کردید حتماً هزاران هوادار پرسپولیس همان موقع پیش خود گفته‌اند کاش این طاهری مدیرعامل بود چرا که حداقل در دوران بی‌پولی چندین بار تیم با او قهرمان شده بود غافل از اینکه تیم برانکو در آن مقطع به خاطر هنر طاهری در تیم بستن یا موارد دیگر به قهرمانی نمی‌رسید بلکه آن تیم چهارچوب داشت و چفت و بستی پیدا کرده بود و راه خودش را می‌رفت وگرنه در بخش مدیریت باشگاه اتفاقات و گاف‌های عجیبی اتفاق افتاد که می‌شود دوباره به عقب برگشت و آنها را باز کرد.

در نهایت اینکه علی‌اکبر طاهری آمده بود تا از این فرصت به نفع خودش استفاده کند و حالا که پول به پرسپولیس سرازیر شده دوباره سکان مدیریت باشگاه را بگیرد اما همه یادمان هست که او قبلاً جای درویش بوده و چند سالی این مسند را در اختیار داشته و اگر بیشتر از درویش اشتباه نکرده باشد کمتر از او هم خطا نکرده است.

